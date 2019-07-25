Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг IAAF

Россиянка Мария Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Прыгунья в высоту выиграла 17 последних стартов.

26-летная россиянка в мировой рейтинге IAAF лидирует, набрав 1433 балла. На второй строчке расположилась бегунья из Кении Беатрис Чепкоеч, выступающая на дистанции 3000 м с барьерами. У нее 1426 баллов. Третье место занимает Сифан Хассан из Нидерландов - 1424 балла. Эта спортсменка специализируется в беге на 1500 и 5000 метров.

Лидерство Марии Ласицкене объясняется ее феноменальными результатами. Она выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" нынешнего сезона. В ее активе победы на 17 турнирах подряд, причем последняя, на чемпионате России, была одержана в среду.