Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг IAAF

Новости

Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве 11:13
СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья 11:13
"Единая Россия" поставит вопрос об ограничениях бонусов топ-менеджеров 11:13
Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 11:11
Вышел трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Задержан главный судебный пристав Пермского края 11:10
В Тюменской области нашли новый вид гриба 11:07
В Подмосковье задержана банда Олега Черного 10:56
В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми" 10:55
Из горевшего лагеря "Холдоми" под Хабаровском вывезли всех детей 10:55
В Сочи после мощного ливня подтоплены дома и дворы 10:54
СМИ: Миллиардер Эпштейн мог совершить попытку самоубийства в тюрьме 10:50
Ученые подсчитали, сколько бактерий содержит яблоко 10:47
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область 10:43
"Краснодар" купит экс-игрока сборной Франции Реми Кабелля 10:35
В Якутске суд наказал журналиста за злоупотребление свободой информации 10:20
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова 09:57
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек 09:55
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море 09:54
В Башкирии дальнобойщик умер от приступа за рулем автомобиля 09:53
Власти поддержали идею наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми" 09:51
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Воронежем 09:50
Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье" 09:42
На Кубани из-под конвоя сбежал особо опасный преступник без пальца 09:35
До 25 градусов тепла прогреется воздух в четверг в столице 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 09:39
Рубрика: Спорт

Ласицкене стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг IAAF

Текст: Максим Домчев
Россиянка Мария Ласицкене стала первой российской легкоатлеткой, возглавившей мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Прыгунья в высоту выиграла 17 последних стартов.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

26-летная россиянка в мировой рейтинге IAAF лидирует, набрав 1433 балла. На второй строчке расположилась бегунья из Кении Беатрис Чепкоеч, выступающая на дистанции 3000 м с барьерами. У нее 1426 баллов. Третье место занимает Сифан Хассан из Нидерландов - 1424 балла. Эта спортсменка специализируется в беге на 1500 и 5000 метров.

Ласицкене обновила лучший результат мирового сезона

Лидерство Марии Ласицкене объясняется ее феноменальными результатами. Она выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" нынешнего сезона. В ее активе победы на 17 турнирах подряд, причем последняя, на чемпионате России, была одержана в среду.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Северная Корея произвела запуск ракеты
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"
Издан приказ о закрытии лагеря в Хабаровском крае после пожара
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии