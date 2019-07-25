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25.07.2019 18:08
Рубрика: Власть

Куба откроет рынки

Лавров обещал поддержку Гаване со стороны России
Текст: Константин Волков ( Гавана)
Москва намерена активизировать отношения с Кубой. Такая поддержка, по мнению министра иностранных дел РФ, может помочь Кубе справиться с нынешними трудностями, а России - укрепить свои позиции в Западном полушарии. Россия и Куба вместе выступают против "дремучих" действий США, которые вводят эмбарго и санкции против Гаваны, заявил Сергей Лавров после переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

Российский министр посетил Кубу в период, когда Гавана оказалась в непростом экономическом положении после введения против нее американских санкций администрацией президента США Дональда Трампа и существенного ухудшения отношений с Бразилией. Как подчеркнул российский министр, отношения между Москвой и Гаваной развиваются не только в политической, но и в торгово-экономической сфере. "Мы будем не только поддерживать, но и развивать экономику Кубы, чтобы сделать эту страну устойчивой", - отметил Лавров. Его коллега Родригес отметил в свою очередь, что Гавана неизменно поддерживает инициативы России в ООН, препятствуя таким образом разрушению Вашингтоном и его союзниками сложившейся системы международных отношений.

Лавров: Представители Гуаидо пытаются контактировать с Россией

Расширение сотрудничества с Россией способно оказать реальную поддержку Кубе. Во время встречи в Москве с главой МИД Кубы в начале года Лавров заявил, что две страны будут расширять инвестиционное сотрудничество. Куба подготовила список из 525 проектов в 16 отраслях, куда российские инвесторы могут вложить средства. Сегодня российский капитал в той или иной степени, в том числе в виде кредитов, присутствует в транспортной отрасли, в модернизации двух крупных металлургических заводов и энергетической системы Кубы. Ведутся переговоры по поводу российских вложений в модернизацию кубинских железных дорог, в частности - от Гаваны до Сантьяго де Куба. Подписан меморандум о поставках на Кубу российских медицинских препаратов.

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