Любой гражданин РФ в любой точке страны может получить противовирусную терапию от гепатита

25 июля в медиацентре "Российской газеты" состоялся "круглый стол", приуроченный к Всемирному дню борьбы с гепатитами на тему: "Гепатит - лечение доступно".

В заседании "круглого стола" участвовали:

- Богомолов Павел Олегович, руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, к. м. н.;

- Малинникова Елена Юрьевна, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, д.м.н., профессор;

- Попов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор фармацевтической компании "Гепатера";

Модератор - обозреватель "Российской газеты" Ирина Григорьевна Краснопольская.

Ирина Краснопольская

Гепатит не из разряда редких, неизвестных недугов. Напротив, он легко распространяется и может стать причиной эпидемии. Врачи мира признали его глобально опасной проблемой. Еще в 80-е годы прошлого века Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вирусные гепатиты в перечень наиболее опасных инфекционных заболеваний, для борьбы с которыми требуется объединение усилий служб здравоохранения всего мирового сообщества. Ведь при гепатитах прогноз не многим лучше, чем при СПИДе. По данным ВОЗ, гепатит вирусной модификации поразил уже 2 млрд. человек. То есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел им. Кто-то - носитель патологии. Да и сам факт, что 28 июля каждого года отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами, свидетельствует о важности противостояния недугу. Почему выбран именно этот день? Да потому что ВОЗ решила приурочить его к дню рождения великого исследователя Баруха Бламберга, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита В и изучение его патологического воздействия на печень. Почти полвека прошло. Для гепатита, выходит не срок. А ведь меры противостояния известны. Соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови, осторожность при выборе половых партнеров, вакцинация. Ничего особенного. Однако повсеместно не соблюдают, вакцинацию нередко игнорируют. На круглом столе, что прошел вчера в "РГ", руководитель отделения гепатологии МОНИКИ Павел Богомолов, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням профессор Елена Малинникова, председатель совета директоров биотехнологической компании "Гепатера" Дмитрий Попов обсуждали пути доступности профилактики и лечения этого грозного заболевания. Участники "круглого стола" - и специалисты, и приглашенные гости - убеждены: надо более настойчиво и более доходчиво информировать о путях заболевания, о соблюдении правил гигиены и прохождении диспансеризации. В нашей стране гепатит в списке социально опасных заболеваний. По примерным подсчетам, на территории России не менее 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени. Потому такое внимание к опыту Московской области, о котором рассказал Павел Богомолов. Область стала пионером в лечении пациентов с хроническим гепатитом С по полису ОМС.

Еще в 2014 году жители Подмосковья начали получать специальную терапию. С тех пор пролечено более 5500 пациентов. Опыт позволил расширить географию помощи: с начала 2017 года пролечено более 2000 пациентов с гепатитом С из более чем 15 регионов России. "Лечение вирусных гепатитов в рамках базовой программы ОМС, - отметил Павел Олегович, - означает, что любой гражданин РФ в любой точке страны может получить противовирусную терапию". Особый интерес вызвали сообщения Павла Богомолова и Дмитрия Попова о гепатите дельта - самом тяжелом поражении печени. У 50-70% таких пациентов в течение 5-10 лет развивается смертельно опасный цирроз печени. А в мире уже 15-20 миллионов человек живут с гепатитом дельта. Более всего он распространен в некоторых странах Африки и Азии, на Ближнем Востоке, в части Восточной Европы, Южной Америки и Гренландии. В России эндемичны по гепатиту дельта Республика Тыва и Республика Якутия. До недавнего времени эффективного лечения гепатита дельта не существовало. Но вот сейчас - об этом было сказано в "РГ" - на российском рынке, первом в мире, появится препарат, признанный эффективным для лечения этой инфекции. В Великобритании он получил статус "перспективной инновационной терапии", в США - статус "терапии прорыва". На вчерашней встрече договорились отслеживать продвижение этого препарата. Вместе будем ждать его внедрения в борьбу с гепатитами.