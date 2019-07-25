Лукашенко определил задачи для развития АПК в Гомельской области

Особый акцент на укрепление технического вооружения аграрного сектора сделал белорусский лидер 25 июля во время посещения сельскохозяйственных предприятий Гомельской области, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Он поручил, в частности, разработать стратегию развития "Гомсельмаша", выразив надежду на то, что вскоре можно будет увидеть новый комбайн предприятия. Кстати, этот машиностроительный холдинг считается в республике одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.

Во время посещения производственного цеха "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино" президент дал поручение первому вице-премьеру Александру Турчину подключить правительство к решению этой назревшей задачи. "Гомсельмаш" всегда был, есть и будет в стране, - однозначно заявил Лукашенко. "Собирайтесь и думайте, но, чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане", - поручил президент.

Первый зампредседателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей доложил главе государства, что предприятие проходит в настоящее время финансовый аудит, рассматриваются различные концепции его дальнейшего развития. Президент согласился обсудить стратегии предприятия, но при этом добавил: "к власти" на заводе надо приводить молодежь".

Под жесткий контроль потребовал Лукашенко от руководителей взять ситуацию и с сохранностью поголовья животноводства, предупредив членов кабинета министров, что за падеж скота они пойдут под суд. Глава государства дал поручение генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом.

Белорусский руководитель подробно ознакомился и с результатами социально-экономического развития Гомельской области и Ветковского района, а также с перспективами развития предприятия "Белоруснефть-Особино". Он обратил внимание на необходимость активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах и агрогородках.

Соловей проинформировал президента, что в регионе в этом году планируют обеспечить жильем две тысячи многодетных семей. Всего их в области проживает около 5,7-5,8 тыс. По мнению Лукашенко, многодетным семьям лучше жить в небольшом городе. "Это и государству нужно, и детям будет выгоднее", - пояснил он свою позицию. Такая жилищная политика, по его словам, будет способствовать и распределению рабочей силы по стране. "Все-таки это трое-пятеро детей, у некоторых даже больше", - добавил глава государства.