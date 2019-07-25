Маткапитал может стать бессрочным

Новости

В США после длительного перерыва возобновлят смертные казни 20:21
Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье 20:17
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией 20:10
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя 20:05
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации 19:45
Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт 19:39
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах 19:37
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги 19:08
В Подмосковье женщину убили на детской площадке 19:06
Россия поставила Турции первую партию С-400 "Триумф" 19:00
Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 19:35
Рубрика: Власть

Дети - к деньгам

Маткапитал может стать бессрочным
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Так считает первый замминистра труда Алексей Вовченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Топилин рассказал, как будут индексировать маткапитал с 2020 года

"Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле", - передает слова Вовченко РИА Новости. В минтруде обсуждение такой идеи "РГ" отрицать не стали.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что решение продлить программу маткапитала до 2025 года может быть принято до конца 2019 года. По ее словам, выдача маткапитала - одна из тех мер, которые позитивно влияют на демографические показатели в России. Пока действие программы по выдаче маткапитала продлено до конца 2021 года.

Приток мигрантов уже ограничен трудовыми ресурсами. И в дальнейшем стоимость их привлечения будет только расти. Так что расходы на повышение рождаемости внутри страны неизбежны
Комментарий

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

- Конечно, материнский капитал необходимо сделать бессрочным, так как без него не решить проблему стабилизации демографии в стране, которая поставлена в Национальном проекте "Демография".

Фото: istockphoto.com
Депутаты предложили тратить маткапитал на автомобили

Но одного маткапитала мало. Он является инструментом достаточно узкого применения, его можно потратить на образование или ипотеку например. На еду, одежду, отдых детей он потрачен быть не может. Думаю, необходимо расширение мер поддержки многодетных семей, которые позволили бы им чувствовать себя комфортно при ограниченном доходе, когда работать может только один член семьи, а другой занят воспитанием детей. То есть государство должно компенсировать выпадающие доходы одного из членов семьи плюс пособия, достаточные для комфортного поддержания детей.

Необходимо строительство дополнительных детских садов, школ, больниц, а также подготовка учителей, врачей и всех тех специалистов, которые должны будут обслуживать дополнительно родившихся детей. То есть суммарные расходы по такому проекту могут быть весьма значительными.

По нашим расчетам, для восстановления естественного роста населения могут потребоваться дополнительные расходы до 5 триллионов рублей. С одной стороны, это крупная сумма, но, с другой стороны, и проблема у нас непростая.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Маткапитал предложили разрешить тратить на строительство дачи

Долгие годы мы компенсировали нехватку рабочих рук за счет иностранных граждан. Но ресурсы мигрантов в постсоветских государствах уже практически исчерпаны. Мигранты с Украины, как правило, направляются сегодня, в Западную Европу, где целый ряд государств, та же Польша например, принимает спецмеры по привлечению украинцев для замещения убыли собственного населения. То есть поток мигрантов уже ограничен трудовыми ресурсами. И в дальнейшем стоимость их привлечения будет расти.

Так что по факту расходы на повышение рождаемости внутри страны неизбежны. И, кстати, траты на поощрение наших граждан к рождению детей и создание социальной инфраструктуры будут серьезным стимулом для развития российской экономики. И даже могут стать ключевым элементом ускорения российской экономики, поскольку поднимут благосостояние граждан, создадут дополнительные рабочие места.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов