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25.07.2019 13:28
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия не движется в сторону парламентской республики

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что у российского парламента достаточно широкие полномочия, которые следует использовать в полном объеме, но в сторону создания парламентской республики страна не движется.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда, отвечая на вопрос о предложениях председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении конституционных полномочий парламента.

Фото: пресс-служба СФ
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По мнению главы верхней палаты, Конституция России дает парламенту широчайшие полномочия, другое дело, что они не всегда реализуются в полной мере.

Кроме того, Основной закон - это не просто нормативный акт, но и результат общественного консенсуса, зафиксированный решением всенародного референдума. "Основные положения нашей Конституции не нуждаются ни в каких коренных изменениях", - считает Валентина Матвиенко.

"Скажем, тема "Не движемся ли мы к парламентской республике?" - не движемся", - продолжила она. Спикер уверена, что в России "достигнут баланс властей и разделение властей".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Но это не отменяет возможности корректировки законодательства. "Я всегда как парламентарий поддерживаю и выступаю за усиление роли парламента в жизни страны, но в первую очередь надо посмотреть, как мы используем данные нам компетенции и полномочия в реальной практической жизни", - сказала Валентина Матвиенко.

Если здесь нужны какие-то законодательные уточнения, их можно внести, "но без изменения основополагающих основ конституции".

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