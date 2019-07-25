МЧС разработает нормативные требования к палаточным лагерям

Новости

ГД: Украина захватом танкера хочет надавить на следствие по своим морякам 15:57
Россиянка Васькина завоевала бронзу в плавании на спине на 50 м на ЧМ 15:54
В музее Островского нашли человеческие кости 15:53
Вышел финальный трейлер сериала про антисупергероев "Пацаны" 15:53
Раненный в Турции белорусский дипломат пришел в сознание 15:52
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне 15:47
В Петербурге задержали подозреваемых в хищении средств на реставрацию 15:47
Путин установил сроки создания синхротронных и нейтронных мегаустановок 15:40
В Кузбассе возбудили дело о мошенничестве с жильем слепых супругов 15:33
Видео: СБУ показала кадры задержания российского танкера 15:25
Путин: Нужны предложения по развитию первичного звена здравоохранения 15:23
Путин поручил обеспечить принятие законов для реализации нацпроектов 15:21
Петербургские врачи пришили мальчику два отрубленных пальца 15:21
Главу Еврокомиссии вызвали на допрос по делу о растрате средств 15:20
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга 15:15
В Новосибирском зоопарке поселились изящные дикдики из Братиславы 15:12
У омского фотографа обнаружили более 1000 снимков обнаженных школьниц 15:01
Гринев завоевал бронзу на стометровке вольным стилем 14:59
Реставрация монумента "Родина-мать зовет" завершится осенью 14:59
В Крыму пассажирский самолет совершил аварийную посадку 14:55
Российские корпорации наращивают инвестиции в венчурный рынок 14:52
Финансист из Мурманска осужден за махинации на 66 миллионов 14:50
"Даю посадку": На Байкале снимут фильм с Певцовым в роли бывшего летчика 14:50
МАГАТЭ возглавит румын Корнел Феруцэ 14:45
Ридли Скотт снимет Аффлека и Дэймона в фильме о рыцарской дуэли 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МЧС разработает нормативные требования к палаточным лагерям

Текст: Тимофей Борисов
Специалисты МЧС России займутся разработкой законопроекта, регламентирующего деятельность палаточных лагерей и кемпингов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"МЧС России выступило с инициативой дополнить Постановление Правительства Российской Федерации (от 25.04.2012 № 390) "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности". Кроме того, Министерством инициированы внеплановые проверки в отношении детских оздоровительных лагерей", - сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере "Холдоми"

Пока нормативные требования безопасности к палаточным лагерям никак не прописаны. И это не чья-то халатность, а объективный правовой пробел, который сложно было не только предусмотреть, но и сейчас даже после трагедии в Хабаровском крае исправить.

Дело в том, что палатки не относятся к стационарным объектам и как им прописать какие-то нормы понять пока сложно. Представьте, вы турист и отправились в лес или в горы на пару дней, прихватив палатку. Кто и как должен вас контролировать и проверять. Обязаны вы к палатке брать огнетушитель, багор, топор, противопожарный щит, то есть все те вещи, которые обязательны для стационарных кемпингов?

Прописать, конечно, все эти вещи в законе можно, но кто их будет выполнять и, самое главное, как их проконтролировать? А если такая палатка сгорит? Инспектора МЧС - под суд?

А если будет принят закон? Из МЧС же при такой ситуации все инспекторы побегут. Кому охота сидеть за то, что проконтролировать или крайне сложно, или вообще невозможно. В принципе, и сейчас уже инспекторы увольняются, потому что нет желания сидеть за решеткой даже до суда.

И все же шанс разработать закон для палаток есть. Скорее всего, он будет затрагивать не отдельные палатки туристов, а целые палаточные городки. Хотя и тут трудностей будет предостаточно хотя бы с определением, что считать стационарным палаточным городком. А учитывая, что за каждым таким коммерческим предприятием, как правило, стоят интересы местных чиновников или крышующих силовиков, то любые термины и положения нового закона необходимо будет прописывать крайне четко, чтобы не было разнотолков. Иначе любые разночтения опять же будут истолковываться в пользу коммерсантов и провести через суд решение о приостановке деятельности такого лагеря будет крайне сложно. Но в случае ЧП под суд опять же отправится и инспектор.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"

В пресс-службе МЧС так обозначили имеющуюся проблему.

"На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей. В них действуют компенсирующие меры - дополнительно выделяются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что в мае текущего года министерство рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа. Но все это носило рекомендательный характер и обязательной силы не имело.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Хабаровском крае арестовали директора сгоревшего лагеря "Холдоми"
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
ЦБ прокомментировал заявление ретейлеров о бойкоте быстрых платежей
Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочной
Соперник Дадашева отказался от выигрыша после известия о смерти боксера