МЧС разработает нормативные требования к палаточным лагерям

Специалисты МЧС России займутся разработкой законопроекта, регламентирующего деятельность палаточных лагерей и кемпингов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"МЧС России выступило с инициативой дополнить Постановление Правительства Российской Федерации (от 25.04.2012 № 390) "О противопожарном режиме" отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил "Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности". Кроме того, Министерством инициированы внеплановые проверки в отношении детских оздоровительных лагерей", - сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.

Пока нормативные требования безопасности к палаточным лагерям никак не прописаны. И это не чья-то халатность, а объективный правовой пробел, который сложно было не только предусмотреть, но и сейчас даже после трагедии в Хабаровском крае исправить.

Дело в том, что палатки не относятся к стационарным объектам и как им прописать какие-то нормы понять пока сложно. Представьте, вы турист и отправились в лес или в горы на пару дней, прихватив палатку. Кто и как должен вас контролировать и проверять. Обязаны вы к палатке брать огнетушитель, багор, топор, противопожарный щит, то есть все те вещи, которые обязательны для стационарных кемпингов?

Прописать, конечно, все эти вещи в законе можно, но кто их будет выполнять и, самое главное, как их проконтролировать? А если такая палатка сгорит? Инспектора МЧС - под суд?

А если будет принят закон? Из МЧС же при такой ситуации все инспекторы побегут. Кому охота сидеть за то, что проконтролировать или крайне сложно, или вообще невозможно. В принципе, и сейчас уже инспекторы увольняются, потому что нет желания сидеть за решеткой даже до суда.

И все же шанс разработать закон для палаток есть. Скорее всего, он будет затрагивать не отдельные палатки туристов, а целые палаточные городки. Хотя и тут трудностей будет предостаточно хотя бы с определением, что считать стационарным палаточным городком. А учитывая, что за каждым таким коммерческим предприятием, как правило, стоят интересы местных чиновников или крышующих силовиков, то любые термины и положения нового закона необходимо будет прописывать крайне четко, чтобы не было разнотолков. Иначе любые разночтения опять же будут истолковываться в пользу коммерсантов и провести через суд решение о приостановке деятельности такого лагеря будет крайне сложно. Но в случае ЧП под суд опять же отправится и инспектор.

В пресс-службе МЧС так обозначили имеющуюся проблему.

"На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей. В них действуют компенсирующие меры - дополнительно выделяются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что в мае текущего года министерство рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа. Но все это носило рекомендательный характер и обязательной силы не имело.