Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти защитников Отечества

В течение ближайших шести лет в стране восстановят более 9,5 тысяч воинских захоронений, установят более 6 тысяч памятных знаков в честь павших защитников Отечества.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". ФЦП подготовлена по указу президента по случаю празднования в следующем году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Одним из основных направлений работы в рамках программы станет обеспечение сохранности многочисленных воинских захоронений, для чего властям на местах будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите страны.

- В рамках программы предполагается, что будут восстановлены свыше 9,5 тысячи воинских захоронений, установлены более 6 тысяч памятных знаков, нанесены около 250 тысяч имен на мемориальные сооружения воинских захоронений, - сообщил глава кабмина на заседании правительства. - По этой программе планируется привлечь свыше 5 миллиардов рублей, из которых почти 4 миллиарда - это средства федерального бюджета.

В Министерстве обороны насчитали по стране 31078 воинских захоронений. При этом состояние 31 процента признано неудовлетворительным, требующим проведения работ по ремонту, реставрации, благоустройству. Отдельные муниципалитеты, исполняя свои прямые обязанности, стараются следить за надлежащим состоянием захоронений, но в большинстве случаев на местах средств на это просто нет. За последние три года соответствующие расходы региональных и местных бюджетов не превысили 100 миллионов рублей.

При этом рассматривалось два варианта выполнения мероприятий ФЦП. В ускоренном предполагалось завершить ее до конца следующего года, но такой темп связан с рисками неготовности регионов и муниципалитетов к столь масштабной и оперативной работе, а также высокой нагрузкой на федеральный бюджет из-за единовременного выделения большого объема средств.

Предпочтительным в правительстве считают шестилетний срок работы над ФЦП, поскольку он позволяет своевременно корректировать мероприятия с учетом изменяющихся внешних условий.