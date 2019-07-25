Microsoft случайно показала, как выглядит новая Windows

Участники программы бета-тестирования новых версий Windows получили обновление, которое, по всей видимости, было предназначено для внутреннего использования.

В результате в Сеть утекли скриншоты нового интерфейса меню "Пуск".

Microsoft accidentally releases internal Windows 10 version with new Start menu https://t.co/AGYxBaoQNl pic.twitter.com/vExh4dRE1J — The Verge (@verge) July 24, 2019

Можно заметить, что переработанное меню "Пуск" отличается полным отсутствием так называемых "живых плиток" - крупных иконок, подсвечивающихся при наведении курсора мыши и способных отображать дополнительную информацию.

Вместо них операционная система будет использовать статичные пиктограммы, расположенные на сером фоне по умолчанию. Помимо приложений, отсортированных по алфавиту, в меню "Пуск" будут отображаться недавно открытые программы и файлы. Можно ли будет активировать "живые плитки" в стабильном релизе, неизвестно. Ожидается, что крупное обновление Windows 10 выйдет грядущей осенью.