У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft случайно показала, как выглядит новая Windows

Текст:   Антон Благовещенский
25.07.2019,  
12:47
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Участники программы бета-тестирования новых версий Windows получили обновление, которое, по всей видимости, было предназначено для внутреннего использования.

В результате в Сеть утекли скриншоты нового интерфейса меню "Пуск".

Можно заметить, что переработанное меню "Пуск" отличается полным отсутствием так называемых "живых плиток" - крупных иконок, подсвечивающихся при наведении курсора мыши и способных отображать дополнительную информацию.

Популярные игры перестанут работать на старых Windows

Вместо них операционная система будет использовать статичные пиктограммы, расположенные на сером фоне по умолчанию. Помимо приложений, отсортированных по алфавиту, в меню "Пуск" будут отображаться недавно открытые программы и файлы. Можно ли будет активировать "живые плитки" в стабильном релизе, неизвестно. Ожидается, что крупное обновление Windows 10 выйдет грядущей осенью.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Microsoft
Фото: PlayStation
Когда тетрис дороже GTA. В PlayStation Store новая распродажа 24.07.2019
Популярные игры перестанут работать на старых Windows 16.07.2019
Microsoft хочет удалить заброшенные аккаунты. Что мне делать? 15.07.2019
софт
Фото: Скриншот Steam
Экономия 1800 рублей. В Steam началась распродажа хитов от Bethesda 24.07.2019
Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11. Ее можно скачать бесплатно 08.07.2019
Huawei создала операционную систему для замены Android. Что о ней известно 05.07.2019
Windows
Интернет-реклама оказалась опасной для пользователей Windows 23.07.2019
Одно приложение для Windows заменит вам Android-смартфон 04.07.2019