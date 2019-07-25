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25.07.2019 15:33
Рубрика: В мире

МИД пообещал адекватный ответ на захват Украиной российского танкера

Текст: Сергей Новиков
В Министерстве иностранных дел России выясняют все обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: iStock
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - предупредили на Смоленской площади.

Российский танкер Neyma был захвачен ранее в порту Измаила. По версии службы безопасности Украины, корабль якобы причастен к блокированию украинских военных кораблей при инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД
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