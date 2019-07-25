МИД пообещал адекватный ответ на захват Украиной российского танкера

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - предупредили на Смоленской площади.

Российский танкер Neyma был захвачен ранее в порту Измаила. По версии службы безопасности Украины, корабль якобы причастен к блокированию украинских военных кораблей при инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года.