МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВСЕ Азербайджана потерпел крушение в ходе выполнения учебно-тренировочного полета, ведется поиск пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

В военном ведомстве сообщили, что инцидент произошел накануне около 22:00 по местному времени.

"Была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", - говорится в сообщении минобороны.

В настоящее время спасательные службы принимают неотложные меры по поиску и спасению пилота. Также сообщается, что по поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.