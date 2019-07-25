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Михаил Ширвиндт подал на развод

Новости
    25.07.2019, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российский телеведущий, актер, а также телевизионный и кинопродюсер, блогер, писатель и ресторатор Михаил Ширвиндт обратился в суд с иском о расторжении брака с супругой - артисткой Татьяной Морозовой.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Уточнено: иск артиста был зарегистрирован 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа.

При этом пресс-секретарь суда Лела Кокая акцентировала, что иск будет рассматриваться в закрытом от публики режиме.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Михаилу Ширвиндту шестьдесят лет, он сын актера Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой.

Михаил долгое время работал ведущим популярной телепрограммы "Дог-шоу "Я и моя собака" и передачи Первого канала "Хочу знать".

Татьяна Морозова (родилась в 1959 году) - вторая супруга Ширвиндта. Была актрисой Театре миниатюр Аркадия Райкина ("Сатирикона"), танцевала с Борисом Моисеевым в легендарном трио "Экспрессия". Сейчас работает на телевидении.

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