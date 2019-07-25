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25.07.2019 16:04
Рубрика: Власть

Минфин предложил избавиться от запасов контрафактного алкоголя

Текст: Игорь Зубков
Минфин предложил изменить процедуру уничтожения изъятого контрафактного алкоголя и оборудования, на котором он изготовлен: приобщать фото- или видеофиксацию изъятого к делу об административном правонарушении, а сами вещественные доказательства уничтожать, не дожидаясь окончательного решения суда по делу.
Максим Блинов/РИА Новости Максим Блинов/РИА Новости
Максим Блинов/РИА Новости

Решение об уничтожении должно, согласно этим предложениям, приниматься тоже судом, но на основании особого ходатайства органа или должностного лица, по решению которого произведено изъятие, при этом такое ходатайство суды должны рассматривать не позднее чем через семь суток после поступления.

Фото: iStock
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Проект поправок об этом в КоАП ведомство разместило для общественного обсуждения.

Сейчас уничтожение, утилизация или реализация нелегального алкоголя и связанных с его производством предметов производится по решению суда по делу об административном правонарушении, но оно может затягиваться на несколько месяцев при положенных двух. Из справки Минфина следует, что затраты на хранение изъятого имущества быстро растут: в 2016 году они составили 155 миллионов, в 2018 году - уже почти 687 миллионов.

По данным Минфина, на 34 складских площадках в ожидании решений судов хранится свыше 80 тысяч тонн изъятой нелегальной продукции и предметов, расходы на оплату которых по госконтракту в 2019 году достигают 60 миллионов рублей в месяц. Еще в среднем 3,5 миллиона ежемесячно стоит хранение технологического оборудования, ожидающего решения об утилизации, и в 5 миллионов обходится хранение более 280 единиц транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.

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Всего с января 2016 года по май 2019 года суды приняли свыше 90 тысяч решений об уничтожении изъятых из незаконного оборота продукции и предметов, более 150 решений об утилизации основного технологического оборудования и более 30 судебных актов, предусматривающих реализацию транспортных средств, осуществлявших перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящихся в незаконном обороте.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство Минфин Госрегулирование оборота алкоголя Законопроекты и комментарии
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