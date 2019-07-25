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25.07.2019 23:13
Рубрика: Спорт

Летали по песку

Пляжники обеспечили себе выход на чемпионат мира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 163(7921)
Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила Азербайджан в матче второго группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира-2019.

Встреча в "Лужниках" закончилась со счетом 6:0. Дважды отличился Дмитрий Шишин, еще по мячу провели Максим Чужков, Кирилл Романов, Борис Никоноров и Николай Крышанов.

Россиянки выиграли этап Мирового тура по бич-волею

Эта победа позволила россиянам набрать шесть очков и досрочно обеспечить себе путевку на чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря в городе Асунсьон. В заключительном матче второго группового этапа команда Михаила Лихачева встретится сегодня с испанскими пляжниками.

Напомним, что сборная России дважды побеждала на чемпионате мира - в 2011 и 2013 годах. Еще дважды наши становились вторыми (1998, 2001) и один раз заняли третье место (2006).

Спорт Футбол Пляжный футбол
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