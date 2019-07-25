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Рубрика: Культура

Минкульт ищет таланты

Директоров музеев отправят на выборы?
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Министерство культуры будет назначать директоров музеев по итогам открытого конкурса на лучшую концепцию развития музея. Первым музеем, выбор директора которого состоится по итогам открытого конкурса концепций уже осенью, станет Музей МХАТ (тот, который исторически связан с МХАТ им.Горького).

Также в ближайшее время будут объявлены конкурсы концепций развития музея-заповедника И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" (Орловская область), Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) и других. "РГ" попросила Владислава Кононова, директора департамента музеев Министерства культуры России, прокомментировать это решение.

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Что послужило непосредственным поводом для принятия решения об открытом конкурсе ?

Владислав Кононов: Сейчас после завершения контракта директор музея отчитывается в министерстве о сделанной работе, представляет концепцию дальнейшего развития музея. Эта практика показала свою эффективность, и сейчас она модернизируется. Новую концепцию развития музея может представить не только действующий директор, но и соискатель. При этом действующие директора могут принимать участие в открытом конкурсе, никто не закрывает дорогу.

Открытый конкурс проводится впервые?

Владислав Кононов: В 2017 году открытый конкурс был проведен на должность директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева. По его итогам директором музея стала Елизавета Лихачева. Только что объявлен открытый конкурс на должность директора Музея МХАТа. На очереди - музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" (Орловская область) и Российский этнографический музей (Санкт-Петербург). По сути, это новая кадровая политика. Мы ищем людей. Ищем новые нестандартные шаги в развитии подведомственных учреждений. В течение месяца министерство культуры ждет концепции развития музея. Затем будем встречаться с соискателями. После чего комиссия будет принимать решение о заключении контракта с победителем конкурса.

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Кто входит в комиссию?

Владислав Кононов: Возглавляет ее Алла Манилова, статс-секретарь - зам. министра культуры, курирующая музейную сферу. Состав комиссий может меняться в зависимости от профиля того или иного музея. Если это литературный музей, то приглашаем людей, опытных именно в этой области. Если это музей-заповедник, в комиссии будут руководители аналогичных музеев.

А если это музей МХАТ, то...

Владислав Кононов: ...будет представитель Театрального музея имени А.А. Бахрушина. Плюс - представитель Союза музеев.

На какие критерии ориентируется минкульт?

Владислав Кононов: Во-первых, составление государственного каталога. К 2025 году мы надеемся завершить эту работу. Во-вторых, число посетителей. Третий критерий - привлечение внебюджетных средств.

Мы ищем эффективных управленцев

С 2012 по 2018 год привлечение внебюджетных средств только федеральными музеями увеличилось более чем в 2,5 раза.

Открытый конкурс будет общей практикой при назначении директоров всех музеев?

Владислав Кононов: Да. Основная задача таких конкурсов - выявление наиболее эффективных моделей управления и развития. Была когда-то телепередача "Алло, мы ищем таланты!". Мы действительно ищем эффективных управленцев - в первую очередь, конечно, из музейной среды.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры
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