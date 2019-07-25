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25.07.2019 08:19
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"

Текст: Сергей Новиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В "команде Зеленского" продолжают искать "новые идеи" для Крыма. Так, советник президента Украины по политическим вопросам и новоизбранный депутат парламента Никита Потураев заявил в эфире украинских телеканалов, что в Верховной Раде уже появился "подкомитет по оккупированным территориям", в котором согласны с идеей создания "крымской национальной автономии".

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
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Политик, например, напомнил аудитории, что с XIX века Украина сотрудничала с "независимым" Крымским ханством. О том, что в то время еще не было Украины, а Крымского ханства не было уже, он забыл. "Россия проглотила Крым - независимое государство, веками независимое", - заявил Потураев, называющий себя историком, филологом и политтехнологом. Также Потураев заявил, что Крым нельзя называть турецкой колонией.

Никита Потруев стал известен после ряда русофобских заявлений и призывов к физическому уничтожению жителей Донбасса.

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