Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса

Знаменитостей оценивали сразу по нескольким показателям. Критериями оценки были заработанные средства, а также популярность в СМИ и интернете в период с июня 2018 года по май 2019-го.

Согласно данным издания, Нурмагомедов за отчетный период заработал 11,5 миллиона долларов. Количество упоминаний имени бойца в СМИ составило 75 300, а в соцсетях - 1 507 900.

Показавшая второй результат Бузова уступила Нурмагомедову в уровне дохода (4,4 млн) и по популярности в СМИ (73 199), но зато она оказалась куда более обсуждаема в соцсетях - 4 499 100.

Ставший третьим Овечкин, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", обошел конкурентов по доходу (14,5 млн), однако заметно проиграл в остальном - 563 500 упоминаний в соцсетях и 59 304 в СМИ.

В топ-10 также вошел нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба (доход - 5,4 млн, соцсети - 1358300), которого чаще других россиян упоминали в СМИ - 77640 раз.

Самыми молодыми в рейтинге стали фигуристки Алина Загитова (17 лет) и Евгения Медведева (19 лет), а также певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, 21 год).