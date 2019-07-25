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25.07.2019 13:53
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса

Текст: Максим Домчев
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд спорта и шоу-бизнеса не старше 40 лет по версии Forbes, опубликованный на сайте издания. Боец смешанных единоборств среди прочих опередил телеведущую, певицу Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Овечкина.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Знаменитостей оценивали сразу по нескольким показателям. Критериями оценки были заработанные средства, а также популярность в СМИ и интернете в период с июня 2018 года по май 2019-го.

Фото: REUTERS
Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Согласно данным издания, Нурмагомедов за отчетный период заработал 11,5 миллиона долларов. Количество упоминаний имени бойца в СМИ составило 75 300, а в соцсетях - 1 507 900.

Показавшая второй результат Бузова уступила Нурмагомедову в уровне дохода (4,4 млн) и по популярности в СМИ (73 199), но зато она оказалась куда более обсуждаема в соцсетях - 4 499 100.

Ставший третьим Овечкин, выступающий в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", обошел конкурентов по доходу (14,5 млн), однако заметно проиграл в остальном - 563 500 упоминаний в соцсетях и 59 304 в СМИ.

В топ-10 также вошел нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба (доход - 5,4 млн, соцсети - 1358300), которого чаще других россиян упоминали в СМИ - 77640 раз.

Самыми молодыми в рейтинге стали фигуристки Алина Загитова (17 лет) и Евгения Медведева (19 лет), а также певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, 21 год).

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