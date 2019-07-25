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Ольга Бузова анонсировала свой последний концерт

Новости
    25.07.2019, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Не было печали: 33-летняя российская телеведущая, певица, редактор, звезда "Дома-2" Ольга Бузова заявила, что ее предстоящий осенний концерт станет последним.

Столь душераздирающее известие прозвучало из Instagram артистки.

"Люблю традиции! Мне они очень важны, ведь они всегда объединяют. У нас с вами есть своя традиция - встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве. В этом году я решила её не нарушать... 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад всё началось - #ПодЗвукиПоцелуев", - анонсирует Ольга Игоревна.

Акцентируя, что "решила устроить ее там, где всё начиналось, там, где мы впервые встретились с вами и пели все вместе хором".

"За три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день. Ваша, Оля ❤", - подытожила артистка.

Фото: instagram.com/ stas_bareckiy
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При этом конкретики, в каком смысле данное шоу станет последним, в сообщении нет. Что вызвало в комментариях конспирологию. "Может быть, последний концерт этого альбома, она же в каком-то интервью говорила, что у неё график до 2023 года по концертам", - напоминают осведомленные юзеры.

"Мимолетом с надеждой промелькнула мысль, что вообще последний. Похоже, мы этого не дождемся", - грустят вторые.

"Надо бы вовсе уходить со сцены и не нервировать больше людей своими ГЛУПЫМИ выходками", - поддерживают вторых третьи.

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Спасибо Бишкеку за Солнце ☀️ Сегодня весь день провалялась в номере, состояние "разбитое" 😔 Ночные перелеты, разница во времени, и постоянная работа, как бы она ге была в радость, всё-таки выманивает... Только под вечер вышла на свою верандочку, чтобы хоть разбавить немного ленту летом 🤪🤪🤪 А то в Москве оно по ходу закончилось, не успев начаться 😂😂😂🤦🏻‍♀️ Ну, что устроим жару сегодня? 🔥 хочу уже к вам безумно...🥰🙏🏻 #бузоватур2019#моилюдивсегдасомной#намбудетжарко#Бузова#Buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

На что сама Бузова холодно и интригующе отмалчивается. Но свет истины проливает мама Ольги в комментарии KP.RU, пояснив, что ее многогранная дочь просто "одну программу отыграла, потом будет играть другую".

"Она завершает программу "Под звуки поцелуев". Это прощальное выступление. И в Петербурге оно тоже будет. Со сцены Ольга не уходит. С чего вы решили?" - утешила Ирина Бузова.

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