Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд"

Первая жертва обновленного культового телешоу "Форд Боярд" - телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова, принимающая в нем участие, была подвергнута травле насекомыми.

О чем мы узнали из Instagram артистки: на размещенном фото ей приходится несладко.

"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда... Не буду ничего говорить, всё увидите сами... но было сложно. Очень", - поделилась Бузова. Интересуясь у подписчиков, чего боятся они.

При этом, как дополняет "Вечерняя Москва", насекомыми страдания не ограничились - теледива повредила на передаче ногу, в результате чего "ей даже пришлось наложить бинт".

Ранее сообщалось, что ведущим шоу стал Шнуров.