Новости

Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 13:00
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38
"Одна мобила, одна могила": Джигурда озвучил злодея в индийском боевике 12:02
Вышли тизер и трейлер продолжения японского "Звонка" 11:35
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 10.07.2019

Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд"

ТВ и сериалы
    11.07.2019, 12:22
Текст:   Олег Усков

Первая жертва обновленного культового телешоу "Форд Боярд" - телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова, принимающая в нем участие, была подвергнута травле насекомыми.

О чем мы узнали из Instagram артистки: на размещенном фото ей приходится несладко.

"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда... Не буду ничего говорить, всё увидите сами... но было сложно. Очень", - поделилась Бузова. Интересуясь у подписчиков, чего боятся они.

При этом, как дополняет "Вечерняя Москва", насекомыми страдания не ограничились - теледива повредила на передаче ногу, в результате чего "ей даже пришлось наложить бинт".

Ранее сообщалось, что ведущим шоу стал Шнуров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 10.07.2019
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 10.07.2019
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип 10.07.2019
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 10.07.2019
⧣ видео
Фото: youtube.com
Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" 10.07.2019
Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein 09.07.2019
Стинг отменил концерт из-за болезни 09.07.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
В Россию со спектаклем "Любовник" приедет Изабель Юппер 10.07.2019
Фото: Бузова прилетела к Шнурову на "Форт Боярд" 10.07.2019
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 09.07.2019
⧣ фото
Фото: twitter.com/ chia_ch
Умерла "последняя дива итальянского кино" Валентина Кортезе 10.07.2019
86-летний режиссер эротического кино Тинто Брасс попал в реанимацию 10.07.2019
Умер актер Рип Торн 10.07.2019