ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации

В ООН призвали все стороны инцидента, связанного с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил действовать в рамках норм международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Фархан Хак, чьи слова приводит ТАСС.

"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", - отметил чиновник ООН.

Напомним, что ранее Службой безопасности Украины в порту Измаил Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit. Позднее в российском посольстве в Киеве подтвердили, что все члены экипажа отпущены и уже едут домой.