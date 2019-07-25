Новости

В США после длительного перерыва возобновлят смертные казни 20:21
Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье 20:17
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией 20:10
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя 20:05
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации 19:45
Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт 19:39
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах 19:37
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги 19:08
В Подмосковье женщину убили на детской площадке 19:06
Россия поставила Турции первую партию С-400 "Триумф" 19:00
Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 19:45
Рубрика: Власть

ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации

Текст: Сергей Новиков

В ООН призвали все стороны инцидента, связанного с задержанием российского танкера в украинском порту Измаил действовать в рамках норм международного права и избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом заявил официальный представитель генсека международной организации Фархан Хак, чьи слова приводит ТАСС.

Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт

"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", - отметил чиновник ООН.

Напомним, что ранее Службой безопасности Украины в порту Измаил Одесской области был задержан российский танкер Nika Spirit. Позднее в российском посольстве в Киеве подтвердили, что все члены экипажа отпущены и уже едут домой.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов