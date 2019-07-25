Опрос: Треть россиян мечтают о даче

По данным ВЦИОМ, 31 процент наших сограждан хотели бы купить дачу в ближайшее время. И это при том, что доля владельцев загородных домов снижается. Но у новых владельцев "домика в деревне" есть жесткие требования: коммуникации и близость к постоянному месту проживания.

Любопытно, что, по данным социологов, больше всего мечтают о даче молодые граждане: от 18 до 24 лет (74 процента этого возраста). А вот отказались бы от такой покупки люди постарше: к примеру, среди 60-летних таких 81 процент. Им не хватает денег. Об этом сказали 19 процентов опрошенных и здоровья - 16 процентов.

Для чего же людям дача? Как утверждают ученые, 59 процентов хотят возделывать огород и сад, 48 процентов интересует отдых и развлечения на свежем воздухе, а 30 процентов будут заниматься ландшафтным дизайном.