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25.07.2019 23:11
Рубрика: Спорт

Париж не отпускает

"ПСЖ" отказывается продавать Неймара
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 163(7921)
Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается продавать лидера команды Неймара. Об этом сообщают ведущие мировые информационные агентства.

Наибольший интерес к бразильцу по-прежнему проявляет его бывший клуб - "Барселона". На неделе президент этого клуба Жозеп Бартомеу встретился со своим коллегой по "ПСЖ" - Нассером Аль-Хелайфи. Бартомеу сказал Аль-Хелайфи, что "сине-гранатовые" готовы начать предметные переговоры по трансферу Неймара. Но парижане пока отказываются отпускать футболиста.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Что точно известно - так это желание самого Неймара покинуть "ПСЖ". Об этом сообщали как руководители клуба, так и главный тренер команды Томас Тухель. К слову, на сборах парижан в Китае 27-летний игрок тренируется отдельно от своих партнеров.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро. Тот трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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