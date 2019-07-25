Переписчикам из числа безработных сохранят пособия по безработице

Безработные, которые пожелают работать переписчиками в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года, сохранят свой статус и продолжат получать пособие по безработице.

Это следует из проекта указа президента России, который Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения.

При переписях 2002 и 2010 годов безработных, работавших переписчиками (тогда они составляли 4 процента общего числа переписного персонала), снимали с регистрационного учета в службах занятости, они прекращали получать пособие по безработице.

Проект указа устанавливает, что для сбора сведений о населении ‎при Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2020 года органы Росстата смогут заключать с безработными контракты с сохранением их права на получение пособия.