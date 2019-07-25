Первый канал представит индийское "Аббатство Даунтон"

Премьера сериала "Поместье в Индии" - на Первом канале 4 августа в 21.50

Многосерийный фильм Beecham House был впервые показан в апреле в Каннах на фестивале сериалов Canneseries и именно там обзавелся первыми поклонниками. В дословном переводе он называется "Дом Бичема", но в нашей стране выходит под названием "Поместье в Индии". С конца июня его можно было смотреть только в онлайн-кинотеатре Первого канала. Но уже с 4 августа он будет идти в вечерний прайм и в телевизионном эфире.

Этот сериал определяют, как "Аббатство Даунтон" в Дели XVIII века. Но его можно преподнести и как "Великолепный век" для бизнес-леди. В первом сезоне всего шесть серий, но в них уместилось то, что обычно рассказывается в 300 и больше. То есть это сериал для тех, кто хочет испытать те же мелодраматические эмоции, но не готов отдать полжизни за пребывание у экрана. Режиссер проекта - она же сценарист и продюсер - Гуриндер Чадха знакома любителям кино и сериалов по проектам "Играй, как Бекхэм", "Дом вице-короля" и другим.

События исторической драмы разворачиваются в Индии времен британского владычества. 1795 год, Дели. Лейтенант Джон Бичем, не согласный с политикой англичан в Индии, уходит в отставку и собирается начать новую жизнь. Он покупает богатое поместье, где поселяется вместе с маленьким сыном Огастом, рожденным матерью-индианкой. Джон намерен заняться продажей местных товаров в Англии, но для этого ему необходимо получить лицензию на торговлю у императора, с большим подозрением относящегося к подданным британской короны. Из Лондона приезжает мать Джона, с которой он не виделся 12 лет. Миссис Бичем сопровождают ее компаньонка мисс Вайолет и старый друг и сослуживец Джона - Сэмюел Паркер. Миссис Бичем умоляет Джона найти его младшего брата Дэниела, офицера Ост-Индской компании. Джон понимает: если император узнает, что брат служит у англичан, ему не получить лицензии…

Главную роль играет Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия", "Убийство в "Восточном экспрессе"). Из "Аббатства Даунтон" в новый сериал перебралась Лесли Никол.

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