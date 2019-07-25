Первый канал представит индийское "Аббатство Даунтон"

Новости

В США после длительного перерыва возобновлят смертные казни 20:21
Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины в Подмосковье 20:17
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией 20:10
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя 20:05
ООН призвала Россию и Украину избегать эскалации 19:45
Задержанный на Украине танкер направлялся на ремонт 19:39
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах 19:37
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги 19:08
В Подмосковье женщину убили на детской площадке 19:06
Россия поставила Турции первую партию С-400 "Триумф" 19:00
Сербы намерены закрепить статус русского языка в системе образования 18:49
В Астрахани проверят сведения о засыпанной кусками надгробий дороге 18:44
В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах 18:32
Ученые: Найденные рисунки возрастом 115 тысяч лет оставил не человек 18:30
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа" 18:27
В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь 18:25
Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований 18:24
Косачев назвал прискорбной ситуацию с пусками ракет КНДР 18:20
Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом 18:17
Смертин: Любой из московских клубов может стать чемпионом России-2019/20 18:10
Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой 18:09
В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа 17:59
Михаил Ширвиндт подал на развод 17:58
Геологоразведку в Арктике необходимо развивать 17:56
В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 20:14
Рубрика: Культура

Первый канал представит индийское "Аббатство Даунтон"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Премьера сериала "Поместье в Индии" - на Первом канале 4 августа в 21.50
"Поместье в Индии" - историческое и костюмное кино. Как любит зритель. Фото: Предоставлено Первым каналом "Поместье в Индии" - историческое и костюмное кино. Как любит зритель. Фото: Предоставлено Первым каналом
"Поместье в Индии" - историческое и костюмное кино. Как любит зритель. Фото: Предоставлено Первым каналом

Многосерийный фильм Beecham House был впервые показан в апреле в Каннах на фестивале сериалов Canneseries и именно там обзавелся первыми поклонниками. В дословном переводе он называется "Дом Бичема", но в нашей стране выходит под названием "Поместье в Индии". С конца июня его можно было смотреть только в онлайн-кинотеатре Первого канала. Но уже с 4 августа он будет идти в вечерний прайм и в телевизионном эфире.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован трейлер российского сериала "Чернобыль"

Этот сериал определяют, как "Аббатство Даунтон" в Дели XVIII века. Но его можно преподнести и как "Великолепный век" для бизнес-леди. В первом сезоне всего шесть серий, но в них уместилось то, что обычно рассказывается в 300 и больше. То есть это сериал для тех, кто хочет испытать те же мелодраматические эмоции, но не готов отдать полжизни за пребывание у экрана. Режиссер проекта - она же сценарист и продюсер - Гуриндер Чадха знакома любителям кино и сериалов по проектам "Играй, как Бекхэм", "Дом вице-короля" и другим.

События исторической драмы разворачиваются в Индии времен британского владычества. 1795 год, Дели. Лейтенант Джон Бичем, не согласный с политикой англичан в Индии, уходит в отставку и собирается начать новую жизнь. Он покупает богатое поместье, где поселяется вместе с маленьким сыном Огастом, рожденным матерью-индианкой. Джон намерен заняться продажей местных товаров в Англии, но для этого ему необходимо получить лицензию на торговлю у императора, с большим подозрением относящегося к подданным британской короны. Из Лондона приезжает мать Джона, с которой он не виделся 12 лет. Миссис Бичем сопровождают ее компаньонка мисс Вайолет и старый друг и сослуживец Джона - Сэмюел Паркер. Миссис Бичем умоляет Джона найти его младшего брата Дэниела, офицера Ост-Индской компании. Джон понимает: если император узнает, что брат служит у англичан, ему не получить лицензии…

Главную роль играет Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия", "Убийство в "Восточном экспрессе"). Из "Аббатства Даунтон" в новый сериал перебралась Лесли Никол.

Смотрите также

Мини-сериал "Петербург. Любовь. До востребования"  - на Первом канале 31 июля, 1 августа в 21.30

Четырехсерийный фильм режиссера Дмитрия Светозарова основан на картине 1963 года его отца, классика советского кино Иосифа Хейфица "День счастья".

Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Молодая учительница из глубинки Светлана, приехав на семинар в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором, который влюбляется в наивную провинциалку. Он бросает экспедицию, делает девушке предложение и устраивает их уютное семейное гнездышко. Казалось бы, жизнь могла бы стать сплошным "днем счастья", но роскошный особняк со временем превращается для Светланы в золотую клетку. Однажды, прогуливаясь по Петербургу, она знакомится с интеллигентным Березкиным, который работает врачом "Cкорой помощи".

Главные роли исполняют Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Сергей Перегудов и Наталья Бурмистрова.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с задержанного Украиной танкера возвращаются домой
ГП РФ признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Принят закон о "дачной амнистии"
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Умер актер Анатолий Торопов