Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
13:47 25.07.2019

Покупатели квартир с проблемным прошлым получат компенсации

Госдума приняла закон о денежной компенсации для добросовестных покупателей квартир с "криминальным прошлым".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был внесен во исполнение решения Конституционного Суда в 2016 году.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуму внесен законопроект о незаконном обогащении

- Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду, после признания сделки незаконной, - подчеркнул, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законом, гражданин сможет получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом.

- Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости, - отметил глава нижней палаты.

Он подчеркнул, что "очень важно, что закон будет иметь обратную силу". Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года. Именно с этой даты новый закон будет действовать.

По словам Вячеслава Володина, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у них проблемное прошлое.

Фото: iStock
Кадастровая палата: Как сэкономить на оформлении жилья в собственность

- Люди, которые по независящим от них причинам лишаются жилья, по новому закону смогут компенсировать его отчуждение и не окажутся на улице без средств, - отметил он.

Как уточнил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, требовать компенсацию правообладатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда.

По его словам, в течение трех лет после вступления закона в силу те лица, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации. "Такая возможность позволит им восстановить справедливость и защитить свои права на жилище", - сказал глава комитета.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
24.07.2019

Минпромторг предложил субсидировать кредит на покупку деревянных домов

Минпромторг предложил субсидировать кредит на покупку деревянных домов

Минпромторг предлагает субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома, рассказал "Российской газете" заместитель главы ведомства Виктор Евтухов

Жилая недвижимость
23.07.2019

Владельцев недвижимости защитят от цифровых мошенников

Владельцев недвижимости защитят от цифровых мошенников

Злоумышленникам станет сложнее похищать недвижимость через интернет. Госдума планирует окончательно утвердить законопроект, который должен защитить собственников. Нормы дадут гарантию, что без ведома владельцев электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению

Внутренняя политика
23.07.2019

Госдума изменит сроки новой "дачной амнистии"

Госдума изменит сроки новой "дачной амнистии"

Новый этап "дачной амнистии" продлится до 1 марта 2021 года. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении. До указанной даты оформление прав на дачные дома будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке