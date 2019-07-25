Покупатели квартир с проблемным прошлым получат компенсации

Госдума приняла закон о денежной компенсации для добросовестных покупателей квартир с "криминальным прошлым".

Документ был внесен во исполнение решения Конституционного Суда в 2016 году.

- Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду, после признания сделки незаконной, - подчеркнул, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законом, гражданин сможет получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом.

- Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости, - отметил глава нижней палаты.

Он подчеркнул, что "очень важно, что закон будет иметь обратную силу". Обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию смогут и те, кто лишился жилья до 1 января 2020 года. Именно с этой даты новый закон будет действовать.

По словам Вячеслава Володина, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей порядка 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у них проблемное прошлое.

- Люди, которые по независящим от них причинам лишаются жилья, по новому закону смогут компенсировать его отчуждение и не окажутся на улице без средств, - отметил он.

Как уточнил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, требовать компенсацию правообладатель сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда.

По его словам, в течение трех лет после вступления закона в силу те лица, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации. "Такая возможность позволит им восстановить справедливость и защитить свои права на жилище", - сказал глава комитета.