Пострадавшую в горах Грузии россиянку доставили в клинику в Тбилиси

Российская туристка, пострадавшая в горах Грузии, госпитализирована в Тбилиси на вертолете. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Службы по управлению ЧС МВД республики.

Ранее стало известно, что россиянка получила травмы рядом с горным селом в Казбегском муниципалитете. Получив сигнал о помощи, спасатели нашли группу из четырех россиян, среди которых была травмированная женщина. Она не могла передвигаться.

"Оценив ситуацию, исходя из сложного рельефа местности, спасатели вызвали вертолет пограничной полиции МВД Грузии", - сообщили в ведомстве.

Туристку доставили для лечения в тбилисскую клинику Гудушаури.