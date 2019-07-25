Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям

Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Средства предусмотрены 13 субъектам Федерации на выплаты региональных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров. Это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч граждан.

Глава кабинета министров напомнил, что размер таких доплат связан с уровнем прожиточного минимума пенсионеров в регионе. "В 2019 году он составил 8846 рублей в среднем по России. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии, - напомнил он. - Таким образом доход пожилых людей увеличивается до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе". ПФР объяснил, как узнать о положенных льготах предпенсионерам В 13 регионах страны размер прожиточного минимума для пенсионера выше общероссийского, в том числе из-за более высокого уровня жизни в них. В связи с принятыми в апреле изменениями в порядок подсчета общего материального обеспечения пенсионеров потребовались дополнительные средства для выплаты региональных социальных доплат.