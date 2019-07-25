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25.07.2019 18:00
Рубрика: Власть

Продать согласен лично

Дума приняла закон о защите граждан от хищений квартир по электронной подписи
Текст: Наталья Козлова
Законодатели в третьем, окончательном чтении приняли очень нужный закон, который должен прекратить мошенничество с использованием электронной подписи гражданина и кражи с ее помощью квартир.
Принятый закон поможет хозяинам квартир не стать жертвой современных мошенников. Фото: Cybrain/ iStock Принятый закон поможет хозяинам квартир не стать жертвой современных мошенников. Фото: Cybrain/ iStock
Принятый закон поможет хозяинам квартир не стать жертвой современных мошенников. Фото: Cybrain/ iStock

Принятый законопроект предусматривает, что если собственник захочет зарегистрировать сделку с недвижимостью в электронной форме, то он должен будет сначала уведомить об этом Росреестр. Оперативно разработанный закон защитит хозяев недвижимости и помешает увести у них жилье по цифровой подписи.

Фото: iStock
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Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ устанавливает "обязательное письменное согласие собственника на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме".

Для этого нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После этого в реестре будет делаться специальная запись. Если такой отметки не будет и в то же время кто-то попытается передать права на недвижимость электронным путем, Росреестр просто не пропустит такую сделку.

В самом Росреестре корреспонденту "РГ" объяснили, что при поступлении к ним документов с электронной цифровой подписью об отчуждении недвижимости регистрирующий орган должен будет сразу поставить об этом в известность хозяина жилья.

Если хозяин хочет зарегистрировать сделку в электронной форме, то он должен сначала сказать об этом Росреестру

Напомним, что весной этого года стало известно о нескольких случаях кражи квартир с помощью электронной подписи. Собственники похищенного жилья совершенно случайно узнали, что уже не являются хозяевами своих квадратных метров.

Фото: РИА Новости
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Самое страшное - что по закону эти сделки считаются совершенно правильными. Правоохранители начали расследование, о результатах которых ничего не известно.

Законопроект внес на рассмотрение председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Проект вносил изменения в закон о госрегистрации недвижимости. По мнению Крашенинникова, с принятием законопроекта электронная подпись не потеряет свой смысл, а услуга не вернется в офлайн, поскольку обращение в Росреестр не будет обязательным для всех. Те, кто пожелает, могут не приходить в ведомство за отметкой.

Власть Право Гражданское право Законодательная власть Госдума Правительство Минэкономразвития Росреестр Гражданское законодательство
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