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25.07.2019 08:36
Рубрика: Экономика

Радиоэлектронное оборудование из РФ получит преференции при госзакупках

Текст: Ольга Игнатова
Производители российской радиоэлектронной продукции получат конкурентные преимущества при реализации своей продукции. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.
Фото: Эдуард Молчанов/ТАСС Фото: Эдуард Молчанов/ТАСС
Фото: Эдуард Молчанов/ТАСС

В частности, как поясняют в Минпромторге, будет создан Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, который упорядочит и упростит процедуры допуска и проведения госзакупок как для российских производителей, так и для заказчиков оборудования. Также документом устанавливаются ограничения на участие в закупках импортной радиоэлектронной продукции.
Участвовать в госзакупках станет проще

Помимо этого, по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, предусмотрено увеличение размера ценовой преференции до 30 процентов при закупках радиоэлектронной продукции, включенной в Единый реестр. "Фактически закупки будут регулироваться двумя способами: утверждается правило "третий лишний" или увеличиваются преференции с текущих 15 до 30 процентов",- отметил министр.

Реестр вступает в действие с 1 сентября, а с 1 января он начнет действовать в электронном виде.

Для того, чтобы попасть в реестр, компания должна быть зарегистрирована на территории России. Доля участия российских организаций или граждан в ней должна составлять более 50 процентов. Заявитель на получение статуса российского телекоммуникационного оборудования должен являться разработчиком программного обеспечения, конструкторской документации или должен обладать правами на нее. Производство должно осуществляться на территории России с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг
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