Разработка клинических рекомендаций повысит эффективность лечения рака

В сентябре Минздрав должен представить клинические рекомендации для лечения наиболее распространенных форм онкологических заболеваний. Включение в эти руководства современных препаратов для лечения рака поможет увеличить их доступность для пациентов, добиться прогресса в качестве терапии и улучшить показатели выживаемости онкобольных, - об этом шла речь на российском международном симпозиуме "Рак почки", завершившемся в Санкт-Петербурге.

Российские онкологи знакомились с новейшими зарубежными исследованиями (симпозиум был организован Российским обществом клинической онкологии RUSSСO при поддержке Американской ассоциации по борьбе с раком почки), сравнивали систему устройства онкологической помощи в России, Казахстане и Беларуси, обсуждали вопросы создания регистра онкологических пациентов, совершенствования диагностики, а также подготовки онкологов.

В рамках панельных дискуссий участники форума обсуждали новые подходы к терапии рака, разбирали конкретные случаи хирургического и лекарственного лечения.

Важно, что российские онкологи, как было заявлено на конгрессе, имеют возможность принять участие в международных исследовательских программах по борьбе с раком и благодаря этому получать самую актуальную информацию по стандартам лечения и лучшим практикам, существующим в мире.

"Мы активно продвигаем сотрудничество между клиницистами разных стран, - сообщил профессор Андерсоновского онкологического центра в Хьюстоне Кристофер Вуд. - И если вы хотите принять участие в исследованиях, если у вас есть собственные научные разработки, вы можете подавать заявки на получение грантов для их реализации".

За последние 7-8 лет в лечении рака почки, как и некоторых других видов онкозаболеваний, произошел прорыв. Благодаря появлению новых таргетных лекарственных препаратов, удается достичь заметного увеличения продолжительности жизни таких пациентов.

"В настоящее время пятилетняя выживаемость больных с раком почки в мире достигла 74 процентов - это огромный шаг вперед, который связан с внедрением современного лекарственного лечения, - отметил в своем выступлении глава российского Бюро по изучению рака почки, директор RUSSСO Илья Тимофеев. - Мы надеемся, что благодаря включению новых препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), а также в клинические рекомендации, в разработке которых принимают участие эксперты общества клинической онкологии, доступ российских больных к современной терапии значительно расширится, и это скажется на результатах лечения".

Эксперт отметил, что доступность препаратов нового поколения в России становится лучше. За последние годы у нас зарегистрировано большинство таких лекарств, известных в мире, отдельные препараты находятся в процессе регистрации.

Тем не менее, обеспеченность современной терапией больных раком почки остается явно недостаточной. Это показали результаты регистрового исследования RENSUR3, в котором оценивалась общая выживаемость и подходы к лечению больных метастатическим раком почки в России, Белоруссии и Казахстане. По данным восьми российских клиник, современную лекарственную терапию получал лишь один из двух больных (54 процента). При этом с ранней диагностикой рака почки ситуация довольно сложная - более чем у 70 процентов больных заболевание обнаруживается на поздней стадии, когда образуются метастазы. "Широкое внедрение методов лучевой диагностики, предусмотренное федеральной программой "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках Национального проекта "Здоровье", позволит выявлять больше случаев заболевания на локализованной стадии, когда лечение наиболее эффективно", - отметил в своем выступлении заместитель генерального директора НМИЦ радиологии, ученый секретарь Российского общества онкоурологов, профессор Борис Алексеев.

Еще одно важное условие повышения эффективности медицинской онкологической помощи - создание федерального регистра больных раком. Как показал представленный на конференции опыт Казахстана, где такой регистр работает уже несколько лет, такая информационная база позволяет лучше отслеживать и контролировать все стадии диагностики и лечения каждого пациента. А применительно к системе онкологической помощи в целом - регистр необходим, чтобы правильнее оценить потребности службы, включая и ее финансовое обеспечение.