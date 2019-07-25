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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" проиграл "Нефтчи" в дебютном матче в еврокубках

Текст: Максим Домчев
Тульский "Арсенал" в дебютном матче в еврокубках уступил бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Все решил единственный гол в первом тайме - 0:1.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тульский "Арсенал" в четверг проводил свой дебютный матч в истории в еврокубках. Это событие вызвало повышенный интерес и на тульский стадион пришло большое количество зрителей.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Команда Игоря Черевченко столкнулась с хорошо организованной командой, которая действовала очень плотно в обороне и всегда готова к быстрой контратаке. В игре же туляков не было заметно их привычной игры на своем поле. Хозяева не слишком успешно атаковали через фланги, а все попытки прорваться по центру были безрезультатны. Тулякам явно не хватало нападающего Эванса Кангва, который пропустил этот мат из-за повреждения.

Развязка первого тайма повергла болельщиков "Арсенала" в шок. Контратака бакинцев оказалась стремительной и после несогласованных действий в обороне Дарио расстрелял ворота с близкого расстояния.

В перерыве Черевченко полностью заменил атакующую линию. Вместо Александру Тудорие и Ламека Банда на поле вышли Евгений Луценко и Георги Костадинов. Однако и эта перестановка не помогла. Гости уверенно действовали в обороне, а в одной из контратак едва не забили второй мяч, но Михаил Левашов сумел спасти команду.

Итог матча - 0:1. Ответная игра пройдет 1 августа в Баку.

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