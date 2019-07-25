Будущие фармацевты получат собственное учебное здание

Реконструкция, по планам, продлится два года, и уже в 2021 году новый девятиэтажный учебно-лабораторный корпус примет студентов, ординаторов и аспирантов. Общее число обучающихся в Институте фармации составляет почти 1500 человек. В обновленном здании разместятся все десять кафедр института, а также действующие и новые научно-исследовательские подразделения и лаборатории.
"Переезд основных подразделений Института фармации в одно здание будет способствовать формированию единого образовательного кластера для студентов всех курсов по специальности "Фармация" и других смежных специальностей. Это, в свою очередь, позволит создать инновационный вектор научного развития молодых специалистов от младших курсов по общим дисциплинам до выпускного курса с выполнением научно-исследовательской работы по специальным дисциплинам учебного курса. Также новый корпус может стать площадкой для проведения олимпиад высокого уровня, таких как World Skills и "Я - профессионал", где мы выступаем партнерами и соорганизаторами, а наши студенты занимают лидирующие места по профильным дисциплинам", - отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
Важно, что корпус реконструируется с учетом требований по доступности для маломобильных групп населения: на входах будут расположены пандусы, обеспечивающие подъем инвалидов-колясочников до уровня площадки лифта на первом этаже. Соответственно, лифты и дверные проемы также проектируются с учетом интересов людей с ограниченными возможностями к передвижению.