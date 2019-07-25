Будущие фармацевты получат собственное учебное здание

Институт фармации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова получит собственное отдельное здание. Под эти цели решено реконструировать "замороженную" новостройку на проспекте Вернадского. Для этого Сеченовский университет получит по решению правительства РФ субсидию из федерального бюджета около 1,5 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Реконструкция, по планам, продлится два года, и уже в 2021 году новый девятиэтажный учебно-лабораторный корпус примет студентов, ординаторов и аспирантов. Общее число обучающихся в Институте фармации составляет почти 1500 человек. В обновленном здании разместятся все десять кафедр института, а также действующие и новые научно-исследовательские подразделения и лаборатории.

"Переезд основных подразделений Института фармации в одно здание будет способствовать формированию единого образовательного кластера для студентов всех курсов по специальности "Фармация" и других смежных специальностей. Это, в свою очередь, позволит создать инновационный вектор научного развития молодых специалистов от младших курсов по общим дисциплинам до выпускного курса с выполнением научно-исследовательской работы по специальным дисциплинам учебного курса. Также новый корпус может стать площадкой для проведения олимпиад высокого уровня, таких как World Skills и "Я - профессионал", где мы выступаем партнерами и соорганизаторами, а наши студенты занимают лидирующие места по профильным дисциплинам", - отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Важно, что корпус реконструируется с учетом требований по доступности для маломобильных групп населения: на входах будут расположены пандусы, обеспечивающие подъем инвалидов-колясочников до уровня площадки лифта на первом этаже. Соответственно, лифты и дверные проемы также проектируются с учетом интересов людей с ограниченными возможностями к передвижению.