Что москвичи выбрасывают в мусор

Выбрасывать хлам из дома - штука непростая. Выносить "сор" в контейнеры теперь нужно уметь. Бумагу, картон, стекло, пластик (причем, желательно вымытый) - в один ящик, а "сырые" отходы (например, испорченную еду) - в другой. "РГ" проследила весь путь московского мусора - от контейнера во дворе до сортировочного завода.

Медленно-медленно, задним ходом корячится мусоровоз в тесный двор на улице Зорге. Водитель Николай отправил напарника следить за обстановкой на узком проезде, чтоб случайно никого не задеть. "Это еще что, - делится шофер, - бывает, и возмущаются, что въезд перегородил! Все утром спешат-нервничают. Поэтому в нашей профессии главное - железные нервы. А лучше - из нержавейки". Бывает, больше сотни дворов за день объедешь. И везде - разные жители. Одни благодарят, другие... опаздывают.

Во дворе на Зорге, куда Коля-виртуоз завел мусоровоз, стоит несколько контейнеров. И - один желтый ящик. Его на сленге переработчиков мусора называют "сеткой" из-за особенностей конструкции. Этот бокс как раз и предусмотрен для популярного ныне "раздельного сбора". Именно туда и нужно складывать "сухие" отходы. Народ несет их охотно. "К нашему приезду "сетка" обычно процентов на 80 заполнена", - говорит Николай.

Водитель-оператор с помощником ловко подхватывают "сетку", нажимают пару кнопок на корпусе мусоровоза, и все - раздельно собранные отходы внутри. Все вместе: бумага, картон, стекло. Почему не по отдельности? Ведь постоянно встречаешь на улице урны, где отходы предлагают сортировать? Оказывается, это сделано больше для "раскрутки" раздельного сбора. В конечном итоге и бумага, и пластик, и стекло оказываются в одном мусоровозе и доставляются на сортировочный пункт. И уже там сотрудники сортируют все вручную, выделяя десятки различных видов отходов - фракций. Даже те из нас, кто интересуется раздельным сбором, далеко не всегда знают, какие изделия из пластика перерабатываются, а какие - нет. А профессиональный сортировщик в этом легко разберется.

Один из крупнейших сортировочных пунктов Москвы находится рядом с метро "Владыкино", в крупной промзоне. Именно сюда с севера и центра Москвы приезжают мусоровозы как с раздельными отходами, так и с несортированным хламом. "Сухие" отходы, ответственно заверяем, пахнут гораздо меньше. Перед тем, как выбросить мусор, москвичи стали мыть пластиковые бутылки и контейнеры. Хотя и среди "раздельно собранного" мусора попадаются интересные вещи....Вот мусоровоз вываливает гору на ленту транспортера. Среди тысяч стаканчиков, коробок, картонок оказывается нечто неимоверных размеров. "Глянь-ка, что там?" - кричит водитель рабочему, разгребающему кучу. Опа, сиденье от дивана... Придется вручную извлечь отжившую свое мебель.

Дальше отходы поднимаются по транспортеру выше. В специальных кабинах у конвейера стоят сортировщики. Именно они в несколько этапов отбирают то, что можно переработать. Все остальное (например, памперсы, которые москвичи то и дело по ошибке складируют в корзины раздельного сбора) отправляется в отдельную кучу. Ее потом повезут на полигон.

Во внутреннем дворе предприятия - аккуратные кипы спрессованного мусора, за которым приедут переработчики. Эти компании платят за отсортированное сырье, которое потом пойдет в новое производство. Например, из ПЭТ-бутылок и нескольких других видов пластика получатся стройматериалы, ящики и даже полиэстровая одежда. Тетрапак (мы в нем обычно покупаем соки, йогурты и другую "молочку". Выглядит, как картон, но на самом деле там еще пластик и алюминий) сгодится для коробок, туалетной бумаги. Стекло используется для производства банок, утеплителя, даже плитку из него тоже делают. А вот и за бумагой пришла пятитонная фура. Переработчики используют это сырье для изготовления гофрокартона, изоляционных материалов. Словом, мусор московский пользуется спросом, причем во многих регионах Центральной России.

С мусором в Москве недостатка не будет. В год только жители САО и ЦАО выносят в контейнеры более 700 тысяч тонн отходов, рассказывает директор по связям с общественностью компании "Эколайн" Елена Вишнякова. Отсортировать из этого потока пока получается только 20%. "Больше всего в мусоре - пластиковых пакетов, - объясняет Елена. - Потому что в них люди, как правило, и выносят отходы. Между тем, переработать такие пакеты сложнее всего, они сильно загрязнены. Когда мы начнем сортировку со своей кухни, вторсырье не будет портиться от пищевых остатков, и в большей степени пойдет на переработку". Еще один трудный для сортировки и переработки продукт нашей жизнедеятельности - одноразовая посуда. Компаний, которые работают с этим материалом, в нашей стране не так много, поэтому лучше ограничить ее применение, как и многих вещей, которые мы используем всего один раз и с легкостью выбрасываем.