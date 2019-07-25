Две смоленские школьницы погибли от удара током в грозу

Тела девочек 10 и 14 лет нашли 25 июля в деревне Княжино Новодугинского района Смоленской области. Их убило током во время грозы.

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Предварительно установлено, что сегодня днем дети находились около нежилого дома в деревне Княжино. Когда началась гроза, электрический провод оборвался и упал на одну из девочек, а вторая зацепила его ногой, - изложили в СК обстоятельства гибели школьниц.

На место происшествия выехал и. о. руководителя управления Анатолий Уханов и глава межрайонного следственного отдела. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Предстоит дать правовую оценку действиям (или бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию линии электропередач, а также установить, почему нежилой дом не был отключен от электричества.