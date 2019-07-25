КПРФ выдвинула своих представителей на выборы почти во всех округах столицы

КПРФ выдвинула своих кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы почти во всех округах Москвы. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

- Мы прошли основные барьеры, и, на мой взгляд, прошли весьма успешно. Работа с избирателями идет самым плотным образом, - пояснил он. - К московским выборам мы отнеслись по-особому: подготовили реальную программу, сформировали команду, сильную и авторитетную.

По его словам, кандидаты-коммунисты выдвинуты почти во всех округах города. Им в основном по 35-37 лет.

Выборы депутатов Мосгордумы, напомним, пройдут 8 сентября.