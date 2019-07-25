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25.07.2019 12:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

КПРФ выдвинула своих представителей на выборы почти во всех округах столицы

Текст: Максим Милославский

КПРФ выдвинула своих кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы почти во всех округах Москвы. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

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- Мы прошли основные барьеры, и, на мой взгляд, прошли весьма успешно. Работа с избирателями идет самым плотным образом, - пояснил он. - К московским выборам мы отнеслись по-особому: подготовили реальную программу, сформировали команду, сильную и авторитетную.

По его словам, кандидаты-коммунисты выдвинуты почти во всех округах города. Им в основном по 35-37 лет.

Выборы депутатов Мосгордумы, напомним, пройдут 8 сентября.

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