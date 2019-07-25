Лидер КПРФ осудил проведение протестных акций вне рамок закона

Любая протестная акция должна быть организована в рамках закона, заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться, - подчеркнул он. - Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, это, скорее, способ попасть за решетку, нежели быть зарегистрированным.

По словам политика, всегда можно собраться и выйти в защиту своих интересов, но используя при этом законные методы. "Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен и где будет обеспечена безопасность, - заметил Зюганов. - Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносят. Мы это видели в Грузии и на Украине".

Выборы депутатов Мосгордумы, напомним, пройдут в столице 8 сентября.