Московские пенсионеры станцуют на мировой рекорд

В столичном парке "Сокольники" 25 июля стартовал танцевальный марафон. Пенсионеры - участники "Московского долголетия" - планируют двигаться под музыку десять часов подряд.

На танцплощадку выйдут 220 возрастных танцевальных пар. Средний возраст участников - 65 лет. Самому старшему - 85. Лучших определят судьи по бальным танцам, профессиональные танцоры и победители международных чемпионатов. В перерывах на сцену выйдут известные музыканты, включая Олега Газманова, Александра Буйнова и группу "Кватро".

Запланирован и мировой рекорд. По словам организаторов, более трех тысяч человек в Москве и 16 городах страны одновременно станцуют зумбу.