Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Воронежем

В Воронежской области в результате столкновения иномарок погиб человек, еще восемь получили ранения.

По предварительным данным полиции, в 4:20 утра в Верхнемамонском районе Воронежской области на 694 километре трассы М-4 "Дон" столкнулись две иномарки.

Водитель автомобиля Toyota Camry, который ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался во встречный автомобиль Volkswagen Caddy.

- В результате ДТП пассажир Toyota погиб на месте. Всего в медицинское учреждение доставлены восемь человек: двое следовавших в автомобиле Toyota Camry и шестеро - в Volkswagen Caddy, - рассказали в УМВД по региону.

Как уточняет ТАСС, среди пострадавших есть трое детей 2003, 2007 и 2011 годов рождения.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.