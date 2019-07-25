По факту массовой гибели пчел заведены уголовные дела

В Орловской области впервые завели уголовное дело о массовой гибели пчел. Подморы пчел в регионе происходили и раньше. Однако в мае-июне этого года бедствие приняло массовый характер. Прокуратура организовала проверку. Итогом стало возбуждение сразу двух уголовных дел.

Как рассказали "РГ" в областной прокуратуре, конкретных людей, подозреваемых в совершении преступлений, пока нет. Дела возбуждены, что называется, по факту. Однако ясно, что обвинения предъявят должностным лицам агропредприятий, названия которых уже фигурируют в материалах.

По словам старшего помощника прокурора Орловской области Татьяны Цукановой, в июне в Корсаковском районе в одночасье погибли 323 пчелосемьи. Пасека там была крупная, она принадлежала индивидуальному предпринимателю. Погибшие насекомые и образцы растений с поля отправили в лабораторию. Эксперты обнаружили во всех образцах одно и то же химическое вещество.

- Природоохранным прокурором было вынесено постановление, на основании которого Мценским МСО СУ СК России возбуждено уголовное дело, - рассказала Татьяна Цуканова.

Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю регионального управления Роспотребнадзора. Сотрудников этого ведомства заподозрили в том, что они "не в полной мере" проводят надзор. А "характер и размер ущерба", причиненного пчеловодам, определили с опозданием.