Реставрация едва ли не самого известного памятника советского конструктивизма - Дома Наркомфина - вышла на финишную прямую. Все работы завершатся до конца года, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Знаменитый памятник конструктивизма появился в Москве в 1930 году. Дом возвели по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. В те годы он был первым в стране жилым домом на каркасе из железобетона. Прежде по такому принципу строились только административные здания. Например, Центральный телеграф на Тверской улице, типография "Известий" на Пушкинской площади и Центросоюз на Мясницкой. В доме на Новинском бульваре два корпуса: жилой и коммунальный с библиотекой, спортзалом, столовой и прачечной. Разумеется, все это было одно на всех. В просторных коридорах жильцы могли ставить столы и устраивать совместные посиделки. По крайней мере, такую идею в проект закладывали сами архитекторы. На деле все оказалось иначе - москвичи не вдохновились, многие по-прежнему готовили и обедали у себя. Нижнюю галерею тогда переоборудовали под кладовки, а сам корпус сначала переделали под типографию, а после под конструкторское бюро.

Уже в наши дни дом признали аварийным. Но там продолжали работать офисы, а крыша использовалась для занятий йогой. "Еще десять лет назад Дом Наркомфина входил в список ста зданий мира, которым грозит уничтожение", - подчеркнул Алексей Емельянов. Сегодня зданию возвращают истинное лицо. Реставрация, по словам чиновника, завершена на 80%: проложены инженерные коммуникации, завершаются фасадные работы и в самом разгаре отделочные. Демонтированы все поздние постройки, в том числе мансардный этаж. А главное - открыта ранее застроенная колоннада, поднимающая как на ножках весь дом на два с половиной метра вверх. Останется и тепло-молочная расцветка фасада. По словам реставратора Елены Николаевой, в стенах местами сохранились соломит и камышит. "Так в советское время называли солому и камыши, обработанные специальным раствором и собранные между собой в пучки, - объяснила Николаева. - Это дешевый материал для шумо- и звукоизоляции, который широко использовался при строительстве дома". Их оставили и обработали антисептиком, а поверх сделали современную шумоизоляцию.

Все работы в доме, по словам Емельянова, завершатся к концу года. Здесь снова будут жить люди. Как рассказал гендиректор компании-девелопера Гарегин Барсумян, большинство квартир, включая двухуровневые, уже проданы. На крыше, как раньше, планируют устраивать фитнес-тренировки и праздники для жильцов. Не исключено, что в Дом Наркомфина будут водить экскурсии.