СК проверит данные об избиении девочки-инвалида на детской площадке

В Московской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о жестоком избиении девочки-инвалида.

По сообщению одного из популярных пабликов, инцидент произошел в Электростали. На детской площадке на 10-летнюю девочку с ограниченными возможностями напали трое сверстниц. По данным блогеров, ребенка были металлическими прутами. Причиной избиения, отмечается в публикации, стало то, что девочка была "не такой, как все".

Во время проверки будут опрошены все очевидцы и участники событий. Следователи решат, есть ли основания для уголовного дела.