Собянин поручил расширить перечень обследований в павильонах "Здоровая Москва"

Перечень обследований, которые можно пройти в павильонах "Здоровая Москва", расширят. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Многим москвичам, особенно работающим людям среднего возраста, часто не хватает времени, чтобы добраться до поликлиники и пройти диспансеризацию, - сказал он. - Чтобы помочь им, мы запустили проект "Здоровая Москва". Все желающие могут абсолютно бесплатно пройти диспансеризацию.

Павильоны открылись в столичных парках в начале лета. Сегодня их уже 46. По словам мэра, летние поликлиники посетили около 150 тысяч человек. В ближайшие дни перечень обследований дополнят новыми. В частности, пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут сдать анализ на гликозилированный гемоглобин - помогает выявить сахарный диабет. Москвичам от 18 до 65 лет предложат проверить почки и щитовидную железу.