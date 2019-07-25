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25.07.2019 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве произошла массовая гибель котов

Текст: Сергей Бабкин

На севере столицы произошла массовая гибель бездомных котов. Как отмечают жители города в соцсетях, за последние несколько недель при странных обстоятельствах погибло около 30 животных.

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По одной из версий, котов целенаправленно отравили, сообщает агентство "Москва". Мотивы предполагаемых кэтхантеров неясны. Эту информацию уже передали участковым, полиция проводит проверку.

Тревожные сообщения зафиксировали и в префектуре Северного административного округа. В свою очередь чиновники готовы оказать содействие правоохранительным органам.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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