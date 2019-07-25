Во время ремонта в музее Островского нашли человеческие кости

Во время ремонта в столичном доме-музее писателя Александра Островского обнаружены человеческие кости, передает агентство "Москва".

В свою очередь в пресс-службе ГСУ СК столицы отметили, что фрагменты человеческого скелета действительно были обнаружены в одном из зданий на Малой Ордынке. Следователи прибыли на место происшествия, происхождение костей изучат эксперты.

Однако, скорее всего, "криминала" в данном случае нет. Новостное агентство со ссылкой на представителей музея передает, что раньше на этой территории был храм, и рядом с ним находилось кладбище.