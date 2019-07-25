В Подмосковье арестовали полигон "Ядрово"

Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово", что находится в подмосковном Волоколамске, передан в эксплуатацию Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службе, подведомственной региональному министерству ЖКХ. Решением Волоколамского городского суда на все имущество полигона, включая землю и все расположенные на ней постройки и оборудование, наложен арест.

"Ядрово" - тот самый полигон, из-за которого местные жители зимой 2018 года побили главу Волоколамского района. Заложенный в 1979 году всего в километре от одноименной деревни и в трех километрах от Волоколамска, он долгое время принимал отходы только окрестных населенных пунктов и посему не выходил за границы квадрата площадью 5 тысяч квадратных метров. Но в 2008-м у свалки появился частный собственник, заявивший о расширении площади полигона до 100 тысяч квадратов.

Когда подмосковные власти начали закрывать свалки, исчерпавшие свой ресурс, объемы мусора в столичном регионе стали перераспределяться между действующими полигонами. И "Ядрово", вынужденное принимать по 600 тысяч тонн отходов в год, дрогнуло. Свалка начала пятиться в сторону жилых кварталов, течь и периодически чадить. В конце концов на митинг с требованием закрыть полигон, вышли 5 тысяч человек - четверть населения Волоколамска! Глава, к слову, побитый на том самом митинге, был отправлен в отставку. И вроде ситуация стала налаживаться, собственник пообещал закрыть старую карту полигона и начать ее рекультивацию... Но проверка, проведенная подмосковным министерством экологии и природопользования, показала: весь запал у собственника закончился на рытье траншеи для отхождения фильтрата со свалки и искусственного пруда для его хранения.

Мощности "Ядрово" еще не исчерпаны, и он будет работать до 2020 года

При этом мощности "Ядрово" еще не исчерпаны и он будет работать до 2020 года - только тогда полигон стоит в планах к закрытию. Поэтому областные власти отправили все результаты проверок в следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело. Его итогом и стало решение суда об аресте имущества свалки и принудительной смене собственника.