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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашли управу - Экология

В Подмосковье арестовали полигон "Ядрово"
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 163(7921)
Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово", что находится в подмосковном Волоколамске, передан в эксплуатацию Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службе, подведомственной региональному министерству ЖКХ. Решением Волоколамского городского суда на все имущество полигона, включая землю и все расположенные на ней постройки и оборудование, наложен арест.

"Ядрово" - тот самый полигон, из-за которого местные жители зимой 2018 года побили главу Волоколамского района. Заложенный в 1979 году всего в километре от одноименной деревни и в трех километрах от Волоколамска, он долгое время принимал отходы только окрестных населенных пунктов и посему не выходил за границы квадрата площадью 5 тысяч квадратных метров. Но в 2008-м у свалки появился частный собственник, заявивший о расширении площади полигона до 100 тысяч квадратов.

Фото: Сергей Бабкин/РГ
Что москвичи выбрасывают в мусор

Когда подмосковные власти начали закрывать свалки, исчерпавшие свой ресурс, объемы мусора в столичном регионе стали перераспределяться между действующими полигонами. И "Ядрово", вынужденное принимать по 600 тысяч тонн отходов в год, дрогнуло. Свалка начала пятиться в сторону жилых кварталов, течь и периодически чадить. В конце концов на митинг с требованием закрыть полигон, вышли 5 тысяч человек - четверть населения Волоколамска! Глава, к слову, побитый на том самом митинге, был отправлен в отставку. И вроде ситуация стала налаживаться, собственник пообещал закрыть старую карту полигона и начать ее рекультивацию... Но проверка, проведенная подмосковным министерством экологии и природопользования, показала: весь запал у собственника закончился на рытье траншеи для отхождения фильтрата со свалки и искусственного пруда для его хранения.

Мощности "Ядрово" еще не исчерпаны, и он будет работать до 2020 года

При этом мощности "Ядрово" еще не исчерпаны и он будет работать до 2020 года - только тогда полигон стоит в планах к закрытию. Поэтому областные власти отправили все результаты проверок в следственный комитет, после чего было возбуждено уголовное дело. Его итогом и стало решение суда об аресте имущества свалки и принудительной смене собственника.

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