В Подмосковье задержана банда Олега Черного

В Московской области задержана организованная группа, "кошмарившая" местных бизнесменов.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный. Задержаны и он сам, и двое его предполагаемых сообщников, один из которых был ранее судим. У подельников изъяты нож, охотничье ружье и винтовка с оптическим прицелом.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ - "Вымогательство". По версии следствия, банда под угрозой оружия собирала дань с частников, торговавших продуктами в поселке Полуденовка. Фигурантам дела грозит до 15 лет колонии.