За полгода в Тульской области, по данным регионального минздрава, прошли диспансеризацию более 124 тысяч человек. Это 52 процента от общего количества жителей, которым положена диспансеризация в этом году. Корреспонденты "РГ" провели небольшой опрос среди туляков: знают ли они про бесплатную диспансеризацию? Из 74 респондентов сорок человек как минимум слышали о такой возможности. Но на этом все: ни один из них диспансеризацию не проходил.

Это при том, что в регионе во всех поликлиниках созданы кабинеты и отделения медицинской профилактики. Для удобства жителей, как рассказали в минздраве, введена новая система работы медучреждений: теперь пройти диспансеризацию можно и в субботу с 8.00 до 15.00, а в рабочие дни - до 8 вечера. Надо лишь записаться на прием в кабинет медпрофилактики или к участковому врачу через информационную систему.

"Слышала про диспансеризацию, но не пошла. Думаю, начальство такое заявление восприняло бы негативно", - говорит Ольга, работающая в IT-компании. Другая собеседница уверена: "Отгул для прохождения медосмотра дадут только в том случае, если устроился на работу "по трудовой". И то могут заставить проходить все это в свой выходной". А вот владелец небольшого частного бизнеса Кирилл заверил, что готов предоставить работникам день для медосмотров, но пока никто с таким заявлением не обращался. "Наверное, чтобы это работало, надо мне самому всех записать на медпрофилактику и всем коллективом пойти", - говорит бизнесмен.

Между тем в госучреждениях, на тульских оборонных заводах обязательная диспансеризация введена давно.

- Диспансеризацию и профосмотры врачи Тульской области проводят в том числе и на рабочих местах, - сообщили в минздраве.

То есть наблюдается некая закономерность: люди не против регулярных проверок здоровья. Но добровольно к этому не готовы. Нужен какой-то толчок, например, от начальства. Косвенно это подтверждает и такой момент: в регионе пользуются популярностью выездные медосмотры.

- В этом году мы планируем охватить диспансеризацией без малого 240 тысяч жителей области. Еще для 106 тысяч врачи готовы провести профилактические медицинские осмотры. Причем жителям отдаленных сел и деревень не обязательно ездить в поликлинику в райцентр. В районных и областных больницах сформированы выездные бригады, разработаны графики выездов мобильных медицинских комплексов. Каждый выезд - это прием не менее ста пациентов, которые в один день получают консультации нескольких специалистов, проходят инструментальные обследования и лабораторные исследования, - рассказал "РГ" министр здравоохранения области Андрей Третьяков. - В этом году по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе приобретут еще три мобильных медицинских комплекса, а значит, уже в 2020 году количество выездов увеличится.

Кроме того, в области работает "Онкопатруль 71" - это мультидисциплинарная бригада специалистов Тульского областного онкологического диспансера, которая регулярно выезжает в населенные пункты.

Кстати

- Мы нашли лишь одного человека, который ежегодно проверяет свое здоровье. Он не знает о возможностях бесплатной диспансеризации и проходит медосмотры за свои деньги в частной клинике. Он попросил не называть его имя. Ему 25 лет, и он не хочет показаться "белой вороной".