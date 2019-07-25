Задержан мужчина, зарезавший женщину на детской площадке в Раменском

По "горячим следам" подмосковным полицейским удалось раскрыть жуткое преступление, совершенное накануне в подмосковном Раменском.

Посреди бела дня возле детской площадки, на которой было много детишек, остановился черный автомобиль. Из него вышел мужчина в черной кепке, он подошёл к женщине, которая сидела на лавочке, приглядывая за гуляющей на площадке 5-летней дочкой. Неизвестный что-то сказал 25-летней женщине, после чего достал нож и стал на глазах у всех наносить жертве множество ударов. Вступиться за женщину никто не смог, поскольку поблизости были только другие мамочки. Они в панике похватали своих детей и разбежались в разные стороны. А убийца спокойно сел в автомобиль и уехал.

"В кратчайшие сроки полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его, - сообщила в четверг вечером начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. - Им оказался 38-летний мужчина, он в ближайшее время будет доставлен в следственные органы".

Больше о задержанном ничего не сообщается. По неофициальным данным, это бывший сожитель убитой дамы.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что по факту убийства на детской площадке в Раменском возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Отмечалось, что следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев произошедшего. "Устанавливаются мотивы, совершения преступления", - заключили в СКР.