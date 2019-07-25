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25.07.2019 11:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мой улей с краю

Что мешает объединению амурских пасечников
Текст: Михаил Митрофанов (Благовещенск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 162(7920)
Амурская компания начала поставки меда в Южную Корею. Пока отправлена только пробная партия, но в дальнейшем объемы будут увеличиваться. Раньше сладкий продукт шел на экспорт только в Китай. Интерес к амурскому меду усилился после того, как в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин угостил им председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда же в регионе заговорили о наращивании производства, расширении географии экспорта и создании объединения пчеловодов. Последний фактор очень важен - именно он помог бы решить многие проблемы, стоящие перед отраслью. Как развивались события с тех пор, выяснял корреспондент "РГ".
Подавляющее большинство пасек в Приамурье - это личные подсобные хозяйства. Фото: "Амурская правда" Подавляющее большинство пасек в Приамурье - это личные подсобные хозяйства. Фото: "Амурская правда"
Подавляющее большинство пасек в Приамурье - это личные подсобные хозяйства. Фото: "Амурская правда"

По мнению министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, мед сегодня - это экспортный товар повышенного спроса, который очень востребован в Юго-Восточной Азии. Есть примеры, когда предприниматели, скупая этот продукт, правильно его перерабатывают, пакуют, "продвигают" и продают. Но нередко можно услышать от пчеловодов и другое: "Все плохо, мед не покупают".

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Пасек в Приамурье много, но подавляющее большинство из них - это личные подсобные хозяйства. С одной стороны, их деятельность практически никак не учитывается и не регламентируется. С другой - им не может быть предоставлена никакая поддержка со стороны государства.

Для таких разрозненных хозяйств объединение стало бы настоящим спасением. Создание кооперативов позволит формировать достойную и равнозначную цену на мед, покупать совместно (а значит, дешевле) необходимые ресурсы, в том числе технику, расходные материалы, тару. Кооперации может быть оказана и поддержка со стороны государства.

Но на деле все по-другому. Объединяться "медовики" не спешат, при этом очень хотят, чтобы к ним приезжали и забирали мед по самой дорогой цене. Пчеловоды просят создать что-то вроде заготконтор, которые существовали в советские времена. Но в нынешних условиях сделать это невозможно.

Как считает Олег Турков, выход один - объединяться в кооперативы, которые смогут формировать ценовую политику. Государство в свою очередь может помочь им купить технику, чтобы вывозить пчелосемьи - например, лодки, дорогостоящие моторы Yamaha. Дело в том, что многие пасеки располагаются по берегам рек, куда по суше добраться просто невозможно.

Создание кооперативов позволит пчеловодам формировать достойную цену на мед, совместно покупать технику, расходные материалы и получать поддержку государства. Одиночки всего этого лишены

По закону, чтобы создать кооператив, нужно не менее пяти субъектов будущего объединения. Проблема заключается в том, что владелец каждого хозяйства хочет быть независимым. Автору этих строк говорили: "Получается, я буду от кого-то зависеть? А как потом будем делить совместно нажитое?" Разумеется, в такую логику объединение никак не встраивается.

Кстати, разобщенность характерна не только для пчеловодов, но и, например, для мелких производителей сои. Они, вырастив урожай, продают его по цене, диктуемой крупными скупщиками. Те имеют возможность хранить зерно и продавать для переработки с учетом конъюнктуры. Одному отдельно взятому фермеру государство поддержку не окажет, зато может помочь кооперативу построить хорошую современную сушилку, хранилище.

- Кооперативы - это требование времени, - считает Олег Турков. - Без них мелкие разрозненные фермеры просто не выживут.

Фото: Андрей Оглезнев
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Заинтересованы в объединении пасечников и компании-переработчики, которым легче работать с большими объемами. По словам руководителя одного из таких предприятий Татьяны Капустиной, серьезная проблема для пчеловодов - отсутствие уверенности в том, что они свой мед продадут. Подобная ситуация сложилась в этом году: урожай хороший, а сбыт - не очень. Пчеловоды в шоке: сезон заканчивается, мед стоит!

- Когда мы им объясняем, что могли бы регулярно забирать весь объем, если они объединятся, они вроде бы склоняются в сторону кооперации, - говорит Капустина.

Нежелание создать сообщество несет еще одну угрозу для отрасли - исчезновение профессии.

- Молодых пчеловодов нет, остались одни дедушки - опыт передавать некому, - считает Татьяна Капустина. - Поэтому надо их кооперировать, сообща привлекать молодежь, проводить курсы. Для этого можно задействовать, например, Центр поддержки предпринимательства, который будет сотрудничать с объединением.

В целом же, по мнению Капустиной, пчеловоды уже готовы создать кооператив. Необходим лидер. Остается ждать, пока он появится. Если, конечно, к этому времени останется кому объединяться.

Между тем

Пример кооперации в Амурской области уже есть. Пока это смогли сделать только производители мяса. В их сообщество вошли и торговые предприятия, занятые реализацией продукции. Несмотря на то что времени прошло немного, все они уже почувствовали реальную отдачу от такого объединения.

Цифры и факты

- 30 тысяч пчелосемей насчитывается в Амурской области.

- Около тысячи тонн меда ежегодно удается собрать пчеловодам Приамурья.

- 24 пасеки в Амурской области принадлежат сельскохозяйственным организациям и КФХ.

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