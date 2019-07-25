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25.07.2019 09:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Балет "Медный всадник" открыл фестиваль "Мариинский" во Владивостоке

Текст: Ирина Дробышева
IV Дальневосточный международный музыкальный фестиваль "Мариинский" начался в столице Приморья 24 июля, а завершится 9 августа. В программе - выступления звезд балета и оперы, выдающихся инструменталистов и дирижеров из России, Китая, Японии, Германии и других стран. Начался он с дальневосточной премьеры балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова.
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Балет "Медный всадник" - одна из визитных карточек прославленного театра. Либретто написано по мотивам одноименной поэмы Пушкина, первое представление в постановке Ростислава Захарова прошло в марте 1949 года в Театре оперы и балета имени Кирова. Спектакль был реконструирован в 2016 году молодым хореографом Юрием Смекаловым и впервые показан на балетном фестивале "Мариинский" в Санкт-Петербурге.

Фото: Валерий Гордт /Театр Комедии имени Н.П. Акимова
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Как сообщила пресс-служба Мариинского театра, "возвращение на сцену забытых, некогда любимых публикой спектаклей - тренд последних лет". Но если раньше старые балеты восстанавливали по архивным записям или воспоминаниям танцевавших эти спектакли артистов, "Медного всадника" решили адаптировать к современности.

Существенно изменилось художественное оформление спектакля: компьютерные технологии позволили более выразительно показать "великий град Петра" и картины самого разрушительного за всю историю Санкт-Петербурга наводнения 1824 года, трагически оборвавшего историю любви главных героев поэмы Пушкина и одноименного балета.

Что касается хореографической конструкции спектакля Ростислава Захарова, в новой версии балета она в целом сохранилась. Педагоги старшего поколения, танцевавшие в спектакле в советские годы, показали артистам труппы, как они исполняли балет в свое время.

- В своей постановке я постарался сохранить хореографическую мысль Захарова, но все-таки показать ее в новом ракурсе, чтобы спектакль обрел актуальность для сегодняшней публики. Пришлось добавить новых сцен, прыжков и сложных пируэтов, чтобы сделать балет более современным и интересным для самих танцовщиков, - рассказал хореограф-постановщик спектакля Юрий Смекалов.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

В первый вечер главные партии в "Медном всаднике" исполнили победительница проекта телеканала "Россия-Культура" "Большой балет" (2016) Рената Шакирова и премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров. Во втором показе спектакля выступят ведущие солисты Мариинского театра Екатерина Осмолкина и Александр Сергеев.

Также в программе фестиваля дальневосточная премьера балета Лео Делиба "Сильвия" в хореографии Фредерика Аштона. В главных партиях неоклассической постановки будут задействованы лучшие силы Мариинки: 27 июля - Тимур Аскеров (Аминта) и Виктория Терешкина (Сильвия), 28 июля - Кимин Ким (Аминта) и Надежда Батоева (Сильвия).

Балетоманы с нетерпением ждут творческие вечера премьеров Мариинского театра - Кимин Кима (26 июля) и Владимира Шклярова (29 июля) с участием не менее звездных и блистательных партнерш - Виктории Терешкиной, Надежды Батоевой, Екатерины Кондауровой. Звезды балета представят хореографические миниатюры одноактные балеты и номера, ставшие их "визитными карточками". В частности, Кимин Ким покажет фрагмент нашумевшей премьеры этого театрального сезона - Push Comes to Shove в постановке легендарного американского хореографа Твайлы Тарп.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

- Мы рады выступать во Владивостоке с культурной миссией, открывая очередной международный музыкальный фестиваль "Мариинский". Хочу отметить, что наш театр привозит сюда настоящие большие полотна, а не просто спектакли для галочки. У приморских зрителей будет возможность увидеть тех же самых звезд, что выступают в Парижской опере, в Ковент-гардене или Метрополитен-опера и на других ведущих мировых сценах, - отметил и.о заведующего балетной труппы Мариинского театра Юрий Фатеев.

А балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра в дни фестиваля будет выступать в Санкт-Петербурге. На исторической сцене Мариинского театра приморцы покажут одноактный балет "Блудный сын" в хореографии Джорджа Баланчина, "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса Петипа, а также "Корсар" и "Жар-птица" в редакции главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева. В главных партиях выступят ведущие солисты - Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Канат Надырбек, Сергей Уманец и другие.

Справка "РГ"

В оперной афише фестиваля - дальневосточные премьеры опер "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти в постановке Андреа Де Розы под управлением Павла Смелкова (31 июля и 5 августа) и "Парсифаль" Рихарда Вагнера в постановке Тони Палмера (3 августа), а также концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Чародейка" с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом (4 августа). В главных партиях выйдут ведущие солисты оперной труппы Мариинки: Альбина Шагимуратова, Мария Баянкина, Юлия Маточкина, Анна Кикнадзе, Михаил Векуа, Юрий Воробьев, Алексей Марков, Евгений Никитин, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский, Станислав Трофимов и молодые талантливые вокалисты - стипендиаты Программы Аткинс.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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